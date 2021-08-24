寶寶監視器拍到「詭異光點」　男嬰下秒狂抖！網怕爆：他被拉腳

▲ 嬰兒攝影機拍到詭異光點飄浮。（圖／翻攝自TikTok／@erikadaniellexo）

記者陳宛貞／綜合外電報導

為了年幼兒女的安全，許多家長會在家中裝設寶寶攝影機。國外一名母親將攝影機裝在嬰兒床前，確保兒子不會在睡夢中發生意外，卻發現畫面中出現一個詭異的光球，飄浮在嬰兒床上方，接著床上的寶寶彷彿被驚醒一般，突然翻起身來，令許多網友不寒而慄。

《每日星報》21日報導，國外網友艾莉卡（Erika Danielle）經常在TikTok上傳孩子們的可愛影片，吸引不少粉絲追蹤，這段疑似鬧鬼的影片也令她爆紅。第一段畫面中，艾莉卡的兒子以趴臥的方式在嬰兒床上熟睡，過沒幾秒竟有一個光點從螢幕下方浮出，並快速自螢幕上方消失，寶寶也從床上爬起。

事實上，艾莉卡最早在去年5月便分享這段影片並寫下，「我們家經常發生超自然現象」，短短18秒畫面至今累積超過900萬觀看。後來他們將兒子抱出房間，但監視器畫面中可見，那個詭異光點仍在空中飄來飄去。

幾天後的另一段影片中，艾莉卡說明，當她的丈夫睡前打算為兒子換尿布時，攝影機拍下一個較小的光點自螢幕左方出現，慢慢飄到嬰兒床上空，飛到寶寶頭部上方後消失，而寶寶下秒突然驚醒、手腳激烈擺動，還可聽見一段不明的吵雜聲，她的丈夫趕緊伸手輕拍安撫，寶寶才重新入睡，至今累積430萬觀看。

這二段畫面引起熱烈討論，網友紛紛留言表示，「灰塵不會這樣飄」、「看看寶寶的腿，不管那到底是什麼，它拉動寶寶的腿」、「只有我看到寶寶的腿被什麼東西拖住，然後他才醒來嗎？」但也有網友認為，「我是靠製作紅外線攝影機維生的，那只是灰塵，沒什麼好擔心；我也是爸爸，我敢說寶寶的動作看起來非常正常」。

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