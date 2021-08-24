眼尖粉絲揪「脖子1異狀」　意外救了科技網紅！醫：95%可能是癌症

▲ 眼尖粉絲發現網紅甲狀腺太腫。（圖／翻攝自TikTok／@seattletechbro）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國西雅圖一名網紅經常以科技業角度分享科技新知、理財知識、對職業的觀點等等，累積不少粉絲，沒想到眼尖粉絲注意到他的甲狀腺有異，他聽從建議就醫，才發現自己很可能罹患癌症，趕緊動手術切除，讓他對粉絲相當感激。

化名「西雅圖科技哥」（Seattle Tech Bro）的TikTok網紅4月底開通帳號以來，已經累積2萬粉絲。他19日在最新一則影片中說明，不少網友在他先前的影片下留言指出，他的甲狀腺「有點太大」，後來還收到網友私訊表示，「你的甲狀腺看起來有點腫，請去檢查看看吧。通常只是甲狀腺腫大，但也可能是甲狀腺癌。」

眾多網友關心之下，他也開始感到擔心，便決定就醫求助。經過多次檢查，醫生發現，他甲狀腺上的「結節」有95%的可能是癌症。他可以切除整個甲狀腺，也可以只切除可能癌變的部分，而他選擇後者。

影片中可見，他的頸部貼著一小塊膚色膠帶。他表示，手術令他難以開口說話，「說這麼多話讓我感覺筋疲力盡」，目前仍在努力恢復，因此近期更新影片的頻率也將降低。

這段影片短短6天累積120萬點閱，網友紛紛留言表示，「要聯絡你時我很緊張，但我很高興自己有這麼做，祝早日康復」、「網路有時候真是個好東西」、「很高興你能及早治療」、「TikTok救人」、「有注意到的人太厲害了」。

美國癌症治療中心（CTCA）網站指出，甲狀腺是一個蝴蝶形狀的腺體，通常纏繞在氣管上並產生激素，調節人體的新陳代謝、心律、體溫等。甲狀腺癌早期並無明顯跡象，可能出現頸部腺體腫脹、聲音沙啞、疲勞或持續咳嗽等症狀。

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