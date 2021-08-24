吳崢打高端問學長姐經驗　留言曝「3副作用」麥當勞加火鍋才止住

▲吳崢在臉書發問打高端疫苗需事先準備什麼，網友要他準備好買2個雞腿便當的錢錢 。（圖／翻攝自吳崢臉書）

記者張靖榕／綜合報導

國產高端疫苗23日開打，台北市議員林亮君特助吳崢當天在臉書發問，打過的「學長學姐」感覺如何，身為「學弟」的他24日就要打高端了，「有需要準備什麼嗎」？貼文下瞬間吸引大量留言刷一排「很餓」、「真的會很餓」、「午餐要吃下一頭牛」。

吳崢臉書發文表示，明天要去打高端了，是否需要事先準備普拿疼或是檸檬汁，或有其他東西可以先準備好以備不時之需；他也表示目前看到最多的，都說打完會很「茫」，或是感覺「ㄎ一ㄤㄎ一ㄤ的」。

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貼文吸引近5700人按讚，23日已經接種疫苗的網友紛紛表示，「會一直很茫很暈很ㄎㄧㄤ」、「會很想睡」、「不用普拿疼，我不知道我這是不是ㄎㄧㄤ，但真的很嗨，到現在還是很嗨。」另外也有一部分網友表示，施打完都過10多個小時了，到現在都沒什麼特別感覺，「就像總統說的，沒什麼感覺」、「施打完10小時，完全無感，連施打處酸痛都沒有」、「記得要帶上公事包，因為完全沒有副作用，10小時正常工作中」、「打完6小時，還教了1.5小時的課，完全沒事情。」

「目前統計結果是『肚子餓』佔多數」，一名網友說，因為不只其他討論串在說打完會很餓、食量比平常大，吳崢底下的留言串也是一堆網友「認證飢餓感」，「準備好可以買兩個雞腿便當的錢錢」、「準備一個排骨便當，如果一個不夠，你可以準備兩個」、「真的餓到，麥當勞加火鍋才止住」、「會很餓，但請不要煮三色豆料理，傷身」、「先打電話訂位，高端的副作用是打完會想吃火鍋。」