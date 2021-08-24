接種2劑疫苗仍中鏢！　過來人親曝「重感冒狂吐」痛苦症狀樣樣來

▲全球發生多例完全接種後仍然確診的案例。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

許多人都好奇打完兩劑疫苗結果還是中鏢的人，身體感受究竟如何，近日英國《衛報》便訪問3名已經完全接種疫苗卻仍染疫的民眾，分別是20多歲年輕人，以及40多歲和50多歲的中年人。出乎大家意料之外，他們都表示健康狀況和日常生活還是受到嚴重影響。

英國是全球第一個開打COVID-19疫苗的國家，目前16歲以上人口已有75％完整接種疫苗，但全境肆虐的Delta變種病毒正在各處造成突破性感染。報導訪問到28歲的倫敦女性麥奎爾（Hannah McGuire），她在8月初和一群朋友到郊區參加節慶活動，並在那裡待上5天左右的時間，進去時必須秀出「疫苗護照」或提供陰性證明，但活動結束後不到一周，儘管大多數人都完全接種了，有些人仍然確診。

麥奎爾因為6月就接種完第二劑疫苗，因此出現不斷嘔吐的症狀時她以為是食物中毒，直到之後才得知自己染疫。她說陸續出現的症狀還有腦霧，常常想不起事情或是無法清楚思考、頭痛和疲倦，並非外界所想的完全接種後染疫仍能健康到處跑跳。

另一位是44歲的詹金斯（Clare Jenkins），這個月她13歲的女兒從一場派對回來後，把COVID-19傳給了她。儘管她說女兒染疫時，全家所有人都自主隔離不和彼此接觸，期間也沒有出現任何症狀，但等到解除隔離的第4天，她的丈夫還是出現症狀並在2天後確診，「再2天之後，我也確診了。」

詹金斯因為身體健康因素被列為高風險族群，早在4月就完全接種疫苗，她的丈夫也是完全接種疫苗者，但兩人還是染疫。她說確診時2人都非常訝異，而且她的丈夫症狀更嚴重，所有確診後會出現的各種症狀他都有，情況糟糕到家人一度擔心他是否會撐不住，就這樣持續達10天之久；不過詹金斯表示她還是非常感激能夠打到2劑疫苗。

最後一位是54歲的公務員普萊斯（Simon Price），他認為自己確診的原因和時間點是7月的時候，進足球場觀看歐國盃準決賽，當時是英國對上丹麥。他之前因為嚴格遵受WFH（在家上班）的規定，也非常謹慎在防疫，因此承認自己有點過於自滿，決定在這幾個月除了商店、辦公室和其他固定去的地方以外，再加上一個足球場的行程。

普萊斯說到了7月9日，看完比賽的2天後他就確診了，他回憶在球場裡僅管自己戴著口罩，但現場幾乎每100人只有1人戴口罩，也完全沒有社交距離可言。同樣是完全接種者的普萊斯說，他開始注意到自己出現症狀，包括嚴重感冒、長達3天的身體不是，以及至今都還沒完全恢復的味覺。

普萊斯肯定2劑疫苗的抵抗力，否則他的症狀會更嚴重，而雖然症狀減輕，仍然對他日常生活的造成影響。他康復後決定乾脆賣掉足球場的會員資格，然後永遠不再進去那裡，現在每天也只固定和一個朋友去散步遛狗，期間他們只有一次去到酒吧吃飯，「但其他時候，我都想盡辦法遠離人群。」