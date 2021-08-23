威力彩27億開出！Kobe一生「7數字全中」超玄

記者鄒鎮宇／綜合報導

威力彩23日頭獎獎金上看27億，台彩稍早公布開獎結果一注獨得。有網友發現，8月23日是已故NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）的冥誕，且頭獎號碼竟與他生涯的重要數字相符。

▲開出威力彩27億頭獎的「義忠興業社」投注站。（圖／Google Maps）



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台彩23日晚間開出110000067期威力彩，第一區獎號分別為08、09、19、23、24、35，第二區01。台彩表示，23日的威力彩27億頭獎由新北市三峽區愛國路2號「義忠興業社」投注站開出。

▲已故NBA傳奇球星科比布萊恩（Kobe Bryant）。（圖／CFP）



「威力彩號碼是不是Kobe顯靈？」有網友發現，威力彩的頭獎號碼竟與Kobe一生中許多重要數字相關，包括8月23生日（08、23）、9次入選年度防守第一隊（09）、19年被提名入選名人堂（19）、背號24（24）、35歲阿基里斯腱斷裂（35），以及1月過世（01）。

傳奇球星Kobe主打得分後衛位置，效力洛杉磯湖人20年，替洛杉磯湖人贏得5座NBA總冠軍，並入選18次全明星賽、15次NBA最佳陣容、12次NBA最佳防守陣容，以及票選為2008年NBA最有價值球員與2次NBA總決賽最有價值球員，被公認是史上最偉大球員之一，但不幸於台灣時間2020年1月26日過世。

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