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【廣編】38度金門高粱酒20週年慶　限量酒款及酒瓶造型悠遊卡禮盒組搶先開賣

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

【廣編特輯】

38度金門高粱酒20週年慶（圖／業者提供）

圖、文／味丹提供

38度金門高粱酒上市20週年，金門酒廠首度珍稀、限量釋出38度「單一酒廠紀念酒」，也就是大家熟悉的威士忌Single Malt，每瓶都只選用100%來自同一家酒廠釀造的酒來灌裝，讓消費者品嚐截然不同酒廠的38度金門高粱酒的特色。

20年首次推出兩款「38度單一酒廠紀念酒」怎能錯過！
金門酒廠旗下擁有「金城廠」、「金寧廠」兩個蒸餾酒廠，現有多數的金門高粱酒都是由兩廠的酒體混調而成，38度金門高粱酒也不例外。而為慶祝上市20週年，金門酒廠特別首次將兩廠的酒分開，凸顯各廠的獨特風味及特色，推出二款38度單一酒廠紀念酒。「38度單一酒廠-金城廠」酒香氣細緻馥郁，具烏梅、天然糧曲與熱帶水果等複合香氣，口感紮實且尾韻悠長；「38度單一酒廠-金寧廠」香氣清雅，彷彿柑橘蜜、梅子、水梨般的爽淨，入口綿甜醇和，些微果酸帶一點澀感，酸澀平衡、落口甘美，尾韻甘順淨爽；口感上完全顛覆傳統經典的38度金門高粱酒，給消費者有不同過去的飲用樂趣。

38度金門高粱酒20週年慶（圖／業者提供）

限量「38度酒瓶造型悠遊卡」迷你古錐 要搶要快！
除了造福酒饕外，為了讓更多年輕消費族群認識38度金門高粱酒，金門酒廠、味丹企業與悠遊卡公司聯合推出「38度金門高粱酒-3D酒瓶造型悠遊卡」，將經典酒瓶等比例縮小成迷你3D款，連酒瓶中的液體都仿真如美味酒液，擬真度100%的神複製，讓人直呼「太古錐啦！」。只要一瓶在手，不論購物還是搭乘大眾運輸，只要拿出酒瓶「嗶！」一聲，結帳付款等日常小事也能很療癒，是經典收藏的必備品。

中秋節送禮 首選限量38度單一酒廠紀念酒及悠遊卡禮盒組
可愛的酒瓶造型悠遊卡數量有限，搭配單一酒廠-金城廠與金寧廠，僅在20週年紀念酒禮盒中限量釋出，對金門高粱酒老饕們來說，絕對是兼具視覺、味覺又實用的經典組合，更是這次中秋送禮最有面子跟話題的首選！8月13日起，在全家便利商店洽詢預購，數量有限，賣完為止。

●品名：38度金門高粱酒20週年紀念禮盒
●內容物：38度金門高粱酒單一酒廠紀念酒-金城廠與金寧廠0.6L各乙瓶（每瓶建議售價500元），共兩瓶，及酒瓶造型悠遊卡乙只（市價450元），產品以實物為主。
●購買通路：全家便利商店（數量有限，賣完為止）
●禮盒特惠價：每盒1,280元（實際依通路為準）

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