麟洋悠遊卡被嫌醜、悠遊付市佔剩1％　王鴻薇：皮要繃緊一點

▲「麟洋配」卡面更新。（圖／悠遊卡公司提供）



記者陳家祥／台北報導

搭上奧運熱潮，悠遊卡公司日前推出羽球「金牌男雙」王齊麟、李洋的紀念悠遊卡，沒想到卡面設計卻被外界嫌醜，如今行動支付的推廣也不順利。國民黨議員王鴻薇20日表示，5月本土疫情爆發，許多民眾開始改變生活習慣，行動支付的運用增加，悠遊付在消費金額市占率上大跌，僅僅只剩1%，排名還被歐付寶超越。

王鴻薇表示，今年5月本土疫情爆發，許多民眾開始改變生活習慣，居家辦公時間漸長，線上交易以及外帶盛行，尤其為了避免與人的接觸減少現金使用，更是行動支付推行的機會，尤其積極拓展市占率的台北悠遊卡公司的悠遊付，更應把握難得機會。

沒想到，在疫情期間悠遊付在消費金額市占率上大跌，僅僅只剩1%，排名還被歐付寶超越，其他像是街口、一卡通LINEPAY等，最少都還持平保持2成到3成的市佔率，顯然悠遊付完全失去這次推行機會，直接被打回原形。

王鴻薇表示，長期觀察悠遊付狀況，會發現悠遊付狀況低迷，尤其是消費金額，疫情下，原本4月還有6%，到了6月直接跌到1%，排名也落到第7名，代表很多民眾沒有使用動機，雖然疫情期間大眾交通都減少，但這絕對不該是藉口。

王鴻薇指出，同樣為交通卡的一卡通，幾乎不受影響，穩站第二龍頭地位，僅次街口支付，悠遊卡公司除了麟洋配跟不上一卡通行銷，就連電子支付市場也節節敗退，只能用慘敗形容。

王鴻薇提到，悠遊付在績效上，很喜歡宣稱會員數量多，但是電子支付市交易工具，交易金額、交易筆數才是最好去看KPI的成效，很多人早就不期待悠遊付可以超越一卡通，甚至定調悠遊付是電子支付末段班，但是至少要穩定成長與經營，一個疫情過去，就跌到剩下1%，居然還被歐付寶超越，如此不進反退，悠遊卡公司皮要繃緊一點。