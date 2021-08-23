阻畢業生被外地吸收　校長怒嗆：來搶生源的見人打人、見車翻車

▲羅城鄉中心學校易姓校長在群組裡要求保住小學畢業生。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

湖南邵陽一名易姓校長4月時在「羅城鄉教育行政管理綜合群」的微信群中表示，「凡屬外鄉鎮來我鄉搶生源的，各位可以見人打人、見車翻車，所有事故責任由我一人承擔。」引起外界熱議。消息傳開後，相關單位立即找上這位易姓校長約談，易姓校長說，「相關言論確實有些簡單粗暴，正深刻檢討中。」

▲羅城鄉中心學校為當地各級學校的管理機構。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，網傳截圖顯示，在「羅城鄉教育行政管理綜合群」微信群中，易某發言稱，每個年級的學生都有可能被邵陽縣其他鄉鎮的學校挖走，因此不能坐以待斃。易某要求各校務必按中心學校招生獎罰制度，採取「保、拉、吸、搶」的政策，打好「招生保衛戰」。

易某隨後又發了一條消息稱，「傳我命令：凡屬外鄉鎮來我鄉搶生源的，各位可以見人打人、見車翻車。所有事故責任由我一人承擔。」此外，對於為外鄉鎮人員提供學生資訊，或為外鄉鎮招生提供便利的羅城鄉教職員工，易某稱之為「內狗」、「叛徒」並形容其行為是「吃家飯拉野屎」，需要「往死裡整」。

據了解，羅城鄉中心學校是一個管理機構，管理該鄉所有學校。至於易姓校長則是羅城鄉中心學校法定代理人，他本身也是一位中學物理高級教師、湖南省作家協會會員。

事發後，易姓校長表示，受各種因素影響，羅城鄉許多小學畢業生都離開本地，轉去其他鄉鎮初中念書，這情況讓他憂心不已，也很急切地想要避免生源流失的情況，「上述言論也是想激勵各學校工作，增強學校的危機意識，不會真的去這樣做。」