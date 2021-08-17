義守大學打破教育框架　「跨」出新世代精彩

▲超過40個國家、1400多名國際生，打造義守大學地球村，不用出國也能與世界接軌。

圖、文／義守大學提供

大學指考開放查詢成績，該選什麼校系成為準大學新鮮人最傷腦筋的事；曾擔任過國立大學校長和投資銀行高階主管的義守大學校長陳振遠，以教育及國際投資角度雙重觀察發現，健康醫學和智慧科技是未來主流，而且還會長紅20年，所以「誰走在浪尖頭上，誰就是能成功掌握未來的人才」。

陳振遠指出義大有醫學院，與台灣大學、成功大學、陽明交通大學、輔仁大學並列全臺少數擁有醫學院的綜合大學，他在2018年上任時，以「ISU 2028 跨域創新、競逐全球」為核心，健康醫學和智慧科技跨領域發展，加上義大醫院做醫學院的後盾，並搭載智慧科技學院、醫學科技學院及工學院偕同支援，天時地利人合的優勢，成就義大獨有的特色。

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▲義守大學校長陳振遠，以「ISU 2028 跨域創新、競逐全球」為核心，培育健康醫學與智慧科技跨域人才。

▲義大有醫學院，與台大、成大、輔大、陽明交通大學並列全臺少數擁有醫學院的綜合大學。

義大為了再深耕跨域的教學能量，打破班級與學系藩籬，必修通識課程於108學年度開設「健康醫學密碼」，全校跨院混班上課；109學年度開設「智慧科技密碼」，採院內跨系上課，學生透過跨域交流學習不設限。同時，智慧科技學院將「5G+AI+IoT」導入各學院系所課程，讓每個領域在AI時代裡不被淘汰；110學年度「醫學科技學院」登場，整合院的力量強化健康醫學和智慧科技的鏈結，把這兩項領域的人才匯集在一起，尖端聚焦發展；義大強項聯手出擊，將醫學領域、電機電子資訊等科技工程相關專長串聯，各院系所跨界合作，發揮一加一大於二的效果，競爭力脫穎而出。

跨域除科系領域外，更要跨出地理疆域，義大提供多元獎學金和出國管道，讓學子開拓國際視野，每年招收超過40多個國家的國際生就讀，國際化校園與世界接軌。同時，陳振遠也以過去在業界服務的經驗提醒大學新鮮人，大學四年是鍍金職涯的關鍵期，避免選錯行、選錯系困擾，義大打破學習框架，規劃開放15個學分讓學生自由跨域選修，鼓勵學習不同專業領域；同時，提供以興趣、性向為考量的適性轉系機制，避免以成績作為評估標準成遺憾，完整的學習配套讓每位義大學子多元探索，適性適才找到自己就業金鑰匙，義大以藍海策略走出不一樣的路，讓年輕世代勇敢逐夢「跨」出精彩。