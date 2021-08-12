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湖南「操場埋屍案」翻拍電影　死者家屬未授權：擔心被胡亂改編

▲電影《操場》選角海報。（圖／翻攝新京報）

▲電影《操場》選角海報。（圖／翻攝新京報）

記者魏有德／綜合報導

沉冤16年的湖南「操場埋屍案」破案後，有片商宣布將翻拍成電影《操場》並啟動選角作業，不過，被害人鄧世平女兒鄧玲表示，《操場》團隊沒有通過家屬授權，擔心事件被胡亂改編。鄧玲目前也已委託律師處理相關影視片未來可能涉及的侵權糾紛。

▲湖南操場埋屍案將被翻拍成電影《操場》。（圖／翻攝央視）

▲湖南操場埋屍案將被翻拍成電影《操場》。（圖／翻攝央視）

《紅星新聞》報導，網上流傳的一張選角海報顯示，《操場》的製作公司是浙江漫光年影業有限公司、青果影業（ 廈門）有限公司以及北京五元萬象影業有限公司；導演是阿年，為犯罪題材電影；開機時間為2021年10月，拍攝週期60天，拍攝地點浙江。

根據《操場》在大陸國家電影局的備案訊息顯示，立項號為影劇備字 [2020]第1885號，備案結果是同意拍攝。《操場》故事大綱為，新光縣第一中學操場改擴建工程監理董一民老師，拒絕豆腐渣工程的合格驗收，被包工頭杜立青及其同伙殺害並埋屍操場下。在中央督導組領導下，公安部門一舉打掉了以杜立青為首的涉黑涉惡犯罪團伙，給社會一個公平交代。

《操場》選角導演戴曉晨指出，《操場》確實是改編自湖南「操場埋屍案」，「目前影片劇本已經完成，處於前期籌備階段，正在選角，預計10月開機，因為涉及到保密，所以很多情況還不能透露。」

對於有片商欲將操場埋屍案翻拍成的電影，鄧玲指出，此前有很多導演也想把「操場埋屍案」拍成電影和電視劇，甚至為了寫劇本問過她很多當年的情況和細節，但沒有一家公司徵求過他們的意見，「目前已經委託律師處理影片改編可能涉及的侵權糾紛。」

這起震驚大陸的操場埋屍案於2019年6月偵破，當時在湖南懷化市新晃一中操場挖出一具骸骨，正是該校16年前失蹤的男老師鄧世平。鄧世平失蹤前曾任學校操場監工，和另一名老師在操場下棋後失蹤，當日還有挖土機冒雨徹夜填土，此後鄧家人因擔心迫害更舉家搬離傷心地。
 

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