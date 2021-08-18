拍婚紗照坦承買春！人夫被罵噁心惱羞　撞車後把妻子拖出車外打死

▲男子在拍婚紗照時，向妻子坦承買春。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

湖南長沙市一名男子拍婚紗時向妻子坦承曾買春2次，沒想到妻子不但不原諒還痛罵噁心，讓惱羞成怒的他回程時故意撞車，車禍後還把妻子拖出車外施暴，活活把人打死。

根據《南方都市報》報導，賓姓男子去年5月23日與符姓妻子到長沙市岳麓區漁人碼頭拍攝婚紗照，2人已於同年2月就登記結婚，不過賓男一直懷疑妻子外遇，故在拍婚紗照時坦承自己曾經買春，以為這樣能讓妻子也跟著坦承，沒想到妻子不但否認外遇還痛罵他噁心。

當日晚間2人要返回湘潭市時在車上發生爭吵，後來便發生車禍。警方在現場發現重傷的符女，雖然賓男聲稱是因為車禍，不過警方察覺有異，進一步調查後發現，賓男因為妻子在車上一直和人傳簡訊，懷疑妻子是在和小王聊天，一氣之下才故意撞車想和對方同歸於盡。

符女送醫後情況一度好轉，後來仍因重傷於事發2天後身亡。本案近來開庭，根據法庭資料顯示，符女當時在車上是在和朋友抱怨丈夫買春一事，包含「忍受不了，很噁心」、「拍婚紗都是抱著離婚的狀態去拍」，後來提到丈夫情緒失控，車子開始失速，法院認為賓男故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪，判處無期徒刑、剝奪政治權利終身。