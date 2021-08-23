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「年輕版玄彬」再現！蔡易餘接種高端疫苗　激瘦嫩照意外曝光

▲立委蔡易餘接種高端疫苗 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲立委蔡易餘接種高端疫苗 ，健保卡上大學時期照片帥氣樣貌意外曝光。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

立委高嘉瑜曾稱讚過立院同仁蔡易餘，年輕時長得像南韓男星玄彬，並非空穴來風。國產高端疫苗今天開始施打，蔡易餘23日上午前往朴子尚群診所接種國產高端疫苗，並依照相關流程，報到、量體溫、問診、確認資料無誤後，由護理師告知施打高端疫苗，接著進行疫苗接種，但卻在出示健保卡時，卡上照片帥氣模樣意外曝光，讓現場驚呼連連。

▲立委蔡易餘接種高端疫苗 。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡易餘表示，大型接種站施打的人比較多，怕會影響動線，於是他選擇預約登記在診所施打國產疫苗，他相信國產疫苗是經過嚴格的審查程序、報告才推出的，未來也會持續取得國際認證，請國人要對國產疫苗有信心，一起來施打疫苗讓自己有保護力也想要提升全體防護力，而他也從一開始就在等待這隻疫苗，所以搶在第一天就來預約施打，台灣防疫一定是資優生，他也呼籲疫情指揮中心後續會在開放意願登記，若符合條件的民眾，呼籲大家一起來施打。

▲立委蔡易餘接種高端疫苗 。（圖／記者翁伊森翻攝）

而健保卡上帥氣照片意外曝光，據了解，是蔡大學剛畢業考上律師時的相片，當時體重大約60公斤屬於標準體型。雖然蔡易餘一度體重破110公斤，但日前在總統蔡英文下減肥令後，體重已來到97公斤。

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