鄭宏輝打高端疫苗爆歪樓　網灌爆敲碗求正妹護理師IG

▲鄭宏輝施打疫苗，網敲碗美女護理師IG。（圖／翻攝鄭宏輝臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

為總統蔡英文施打疫苗的護理師爆紅引發討論，同樣引發關注的還有行政院政務顧問鄭宏輝，在施打完疫苗後將與護理師合照張貼於臉書上，還有網友發現護理師長相神似氣質女星林韋君，成為這波疫苗施打下的新亮點。

高端疫苗於昨（23）日開放施打，蔡英文也前往台大醫學院體育館進行施打，並於臉書貼文，其中一張護理師高舉疫苗展示的照片，受到熱烈討論，甚至有網友發揮創意，將護理師的動作製成梗圖。鄭宏輝也在臉書貼文分享打疫苗經過，並於貼文中附上與護理師的合照，以行動支持高端疫苗。

不過網友看到後，關注的焦點卻全部集中到一旁的護理師身上，紛紛在下方留言，「請問你旁邊的護士可以介紹認識嗎？」、「劃錯重點 護理師姊姊好漂亮！」，也有網友表示，「突然想打高端了」、「一起當高端人」、「好想被那個護士打喔，我決定去預約了」，引發意料之外的效果。

高端疫苗施打，除了政治人物相互比拼創意外，在第一線負責施打的護理師也成為額外焦點，引發各方網友討論，產生另類效果，此外，高端疫苗預約也在昨日再增開一波，包含8月16日下午2點以後新增登記或加選登記者都符合資格，預約開放到今天下午6點，如果還沒預約的民眾可以儘速登記。

▼網敲碗美女護理師IG。（圖／翻攝鄭宏輝臉書）

