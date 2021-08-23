非洲豬瘟肉攻陷台灣關鍵　報關實名制一直拖！檢警怨國境大開

▲對於非洲豬瘟破口，蘇貞昌聽了官員們的說明感到非常不滿，當場狂譙官員長達10分鐘之久，現場氣氛陷入凍結。（圖／行政院直播）

記者張君豪／台北報導

日前傳出新北市新莊區鄧姓越南籍女子涉嫌以貨物快遞方式從越南進口數量不明的大批罹患非洲豬瘟的病死豬肉品及豬肉製品，政府從農委會、關務署、警政署、縣市警局衛生局全部動員掃蕩，但警方透露，境外快遞根本就不設防，「低價免稅快遞貨物」就是最嚴重的邊境查驗漏洞。根據警界資料：關務署資料平均每年抽驗率只有2～3%，如今爆發非洲豬瘟病死豬肉全面入侵，關務署責無旁貸。

根據警界近年查緝毒品槍械走私、以及一頁式境外詐騙偽劣商品詐騙衍生的詐騙犯罪，上述案件最難查緝究責的部分，就是在於報關業者並未誠實申報收貨人，雖然台灣法律規定，所有進口快遞貨物都須有收貨人報關委託書，但報關業者或者有心進口假商品進行詐騙、藥頭毒梟都會提供假資料共查驗，但關務署從未查過，導致台灣雖是國境封閉的海島型國家，毒品販運案件頻傳，連最簡單的一頁式詐騙，民眾被騙取貨款，檢警卻完全找不到申辦進口的貨主源頭。

▲越籍女走私肉製品驗出非洲豬瘟。（圖／應變中心提供）

警界指出，關務署為求國際快遞貨品通關順利，在貨品查驗及申報進口的貨主身分審核上幾乎放水，根據警方掌握關務署提供資料，每年進口貨物查驗率不到百分之三；但事實上要防堵網路一頁式詐騙的偽劣商品進口，只要推動「報關實名制」檢警就可找出是誰在台灣操盤該類詐騙犯罪。

檢警連年透過行政院跨部會反詐騙協作會議「痛心疾首」反映，但黑幕重重的關務署始終未強力執行報關實名制，也從來不查驗，甚至2020年11月30日，曾在該會議上建言推動報關實名制「貨物涉及犯罪、詐騙運毒才找得到源頭」的台北市報關商業公會理事長高振銘，事後在北市中山區遭黑衣人持鋁棍毆打、顱骨凹陷命危。

迄今關務署仍未建立有查驗懲罰制度的「報關實名制」，並且導致這波越南進口的非洲豬瘟病死豬肉流行全台；警方更透露：守法報關業者因要求快遞貨運業者出具貨運委託書，反而接不到業務，有門路生假資料可以「通關免麻煩」的違法業者生意興隆，反正不守規定抓到頂多行政裁罰1萬多元，對非法業者及有心走私的黑心食品商、道上兄弟根本不痛不癢。

政府關務署貨物通關的「鬆軟執法」根本讓台灣國門大開，而且是任何黑心盤商都可以進口這類豬肉，且在未實行「報關實名制」的現狀下，就算政府查獲非法病死豬肉，也找不到進口貨主！警界感嘆每年包含刑事局打詐、緝毒中心都向中央反映上述問題，但迄今關務署對貨物通關查驗仍未採取嚴格的實名制認定。

「源頭制度不防堵、只能撒人力補破網」從盛行多年的一頁式詐騙賣場、海外訂購槍毒貨運走私、到這兩天爆發的非洲豬瘟病死豬肉席捲全台等切近民生的重大案件，請問關務署「報關實名制」搞定了嗎？

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