　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不明肉品別丟廚餘桶！全台676家「養豬場啟動稽查」防非洲豬瘟

▲▼金門縣府頒令禁用廚餘，養豬戶自製環保酵素水餵食增加抵抗力 。（圖／記者陳以昇攝）

▲環保署再次提醒全國養豬場應落實廚餘高溫蒸煮 。（圖／記者陳以昇攝）

記者許展溢／台北報導

中央災害應變中心查獲越南走私肉品含有非洲豬瘟，總量超過71公斤，為杜絕廚餘成為非洲豬瘟染病風險，環保署今（23日）指出，將針對全國676家廚餘養豬場再次啟動稽查工作外，強烈呼籲全民別將來源不明的肉品丟到廚餘桶。

由於非洲豬瘟傳播途徑之一是被病毒污染的廚餘，環保署提醒民眾近期如果有使用來源不明的肉品，或未烹煮的生豬肉、內臟及其豬肉製品，請丟到垃圾車內，不要回收到廚餘桶，交由清潔隊妥善焚化處理，避免造成防疫破洞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

環保署指出，餐廳及事業單位產生的廚餘，也要確實交付給清潔隊，或是合法的養豬場作為飼料使用，抑或產製堆肥做為肥料使用，千萬不可以交付給非法養豬場或隨意丟棄，違者將依違反廢棄物清理法從重處分，呼籲餐廳及事業單位切勿以身試法，並與政府共同合作，防範非洲豬瘟發生。

另外，環保署提到，根據統計資料，全國環保機關自108年2月1日起強力執行稽查養豬場工作，已稽查15,153家次養豬場，期藉此確保廚餘作為養豬飼料之使用安全。

因應近期發生之走私肉品事件，環保署說明，全國環保機關更立即依非洲豬瘟中央災害應變中心之指示，針對全國676家廚餘養豬場再次啟動稽查工作，務必杜絕廚餘之染疫風險。環保署也再次提醒全國養豬場應落實廚餘高溫蒸煮，並將相關蒸煮情形上傳至環保署建置之平台，勿非法使用廚餘，以避免我國養豬產業再次遭受重創。針對違法之養豬場，政府機關將依違反飼料管理法與廢棄物清理法從重處分，呼籲養豬業者切勿以身試法，並與政府共同合作，防範非洲豬瘟發生。

►油頭、稀疏有救了！

ET快訊
快訊／台灣大道30多歲男墜樓　腦漿外溢死亡
快訊／26歲女打完高端「失去意識」！　緊急送醫
快訊／苗栗知名田園餐廳大火！　內部幾乎全毀
「腰窩女神」爆參與MV潛規則　拍一半被逼脫內衣：我做了
快訊／喀布爾機場爆槍戰！　阿富汗、美國、德軍開火
等不到第2劑嘆「打AZ是真正輸家」！他秀小黃卡喊：打高端雙贏
男師忘關鏡頭！躺床「裸女跪趴狂動」　2分鐘激情片瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

打完高端　他曝「有漂浮微醺感」上癮了：想再來一支！網狂+1超嗨

打高端後不適再+1例！桃園26歲女「一度失去意識」緊急送醫

LIVE／高端開打「驚傳2人嘔吐倒地」　陳時中最新說明

國小返校日變千人大群聚！開4門分流但全擠正門　學校曝原因

高端疫苗接種後反應曝光！焦糖哥哥陳嘉行：連手臂痠都沒有

外帶炒泡麵！她打開慘變「米糕」傻眼　網笑翻：隔天才回家？

阿北真的初四了！故宮「瑜珈老師」釣出柯P朝聖　猙獰臉笑翻6千人

等不到第2劑嘆「打AZ是真正的輸家」！他秀小黃卡喊：打高端雙贏

太魯閣出軌49死有30人買站票　逾8成死傷者在8至5車

30萬包牌拚27億！募100股選17個號碼排列　中了可搬回2000萬

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

韋禮安登《好聲音》！「不放棄任何機會」　曾突收「李榮浩訊息」疑惑：您是哪位？

謝哲青「3分鐘抱走10萬獎」噴淚！　9題附詳解…蔡尚樺：要不要人活

排球比賽選手發球直接打到隊友 精準命中超尷尬！網：彈珠台？

喀布爾機場千人塞爆「拉出屍體」 難民遭活活擠死、脫水癱倒在地

154走私貓安樂死…賈永婕郭書瑤心疼發聲　夏如芝、黃少谷怒轟「遭網罵爆道歉了」！

打完高端　他曝「有漂浮微醺感」上癮了：想再來一支！網狂+1超嗨

打高端後不適再+1例！桃園26歲女「一度失去意識」緊急送醫

LIVE／高端開打「驚傳2人嘔吐倒地」　陳時中最新說明

國小返校日變千人大群聚！開4門分流但全擠正門　學校曝原因

高端疫苗接種後反應曝光！焦糖哥哥陳嘉行：連手臂痠都沒有

外帶炒泡麵！她打開慘變「米糕」傻眼　網笑翻：隔天才回家？

阿北真的初四了！故宮「瑜珈老師」釣出柯P朝聖　猙獰臉笑翻6千人

等不到第2劑嘆「打AZ是真正的輸家」！他秀小黃卡喊：打高端雙贏

太魯閣出軌49死有30人買站票　逾8成死傷者在8至5車

30萬包牌拚27億！募100股選17個號碼排列　中了可搬回2000萬

連2天持木棍痛毆老父　逆女遭判刑不服上訴...二審判更重

打完高端　他曝「有漂浮微醺感」上癮了：想再來一支！網狂+1超嗨

黃捷搶打高端嗨秀小黃卡：現場沒有吹箭！　接種完喊出這句話

快訊／台中台灣大道30多歲男墜樓　腦漿外溢死亡

歌王蛋堡穿私服拿獎　腳下「喜歡的球鞋」是這雙，意外超燒！

濃眉黑T男砸20萬買威力彩　衝27億！

杭州帶貓返台花3萬「隔離7天可團圓」　背後克服半年繁瑣檢疫流程

愛子送幼兒園不到1個月...中指遭教室門夾斷　高雄教育局將調查

3寶爸酒駕逆撞無照騎士！下場「賠掉一整年薪水」

2千萬豪宅「公設違建隨拆隨蓋」　建商攀「帝寶」美名詐5.3億

生活熱門新聞

桃園2人打完高端爆不適！20多歲女接種後倒地

炸雞店傳塑膠袋下去炸　衛生局調查出爐

玩PS5妻卻碎念「以為大學生？」他淚吐悲慘婚姻

台中女點外送「吃到牙齒」！高大成給答案

蔡英文打高端「這一幕爆經典」　網全歪樓

海神超跑被噴渣男　多3點網笑翻

太魯閣事故調查報告　移工揮手擋車畫面首曝光

台灣「魅惑女王」登日本車廂！她開心合照曝光

Delta最多只要一個月　醫曝這情況：疫情就會爆棚

高端疫苗今起開打！　10大QA一次看

無業男想翻轉人生　他回應超中肯

背小孩跑單遭嫌！外送爸辛酸揭爆汗濕透照

4天課程收5.3萬！台中美甲師「淘寶貨教材」坑殺200人

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

更多熱門

相關新聞

非洲豬瘟肉全台+金門都淪陷

非洲豬瘟肉全台+金門都淪陷

越南製非洲豬瘟病死豬肉攻進台灣！新北地檢署指揮雲林縣警察局斗六分局、新北市政府海山分局，持新北地方法院核發搜索票，8月19日在新北市新莊區某倉庫，搜索查獲鄧姓嫌犯走私香菸及肉品一批，經檢驗「該批肉品疑似呈現非洲豬瘟陽性反應」

非洲豬瘟走私肉「發送1000處所」…恐遍及全台

非洲豬瘟走私肉「發送1000處所」…恐遍及全台

非洲豬瘟走私入台　蘇貞昌視察航空快遞包裹

非洲豬瘟走私入台　蘇貞昌視察航空快遞包裹

越南認台灣疫苗接種證明　入境隔離僅7天

越南認台灣疫苗接種證明　入境隔離僅7天

非洲豬瘟走私肉遍全台！涉案母女聲押

非洲豬瘟走私肉遍全台！涉案母女聲押

關鍵字：

環保署廚餘養豬高溫烹煮越南走私肉非洲豬瘟養豬場廚餘桶

讀者迴響

熱門新聞

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

桃園2人打完高端爆不適！20多歲女接種後倒地

炸雞店傳塑膠袋下去炸　衛生局調查出爐

波折多！那英退出《中國好聲音》網爆內幕

瑪莎拉蒂遭噴渣男2字！下手的竟是她

疑車冷氣開到沒電！台南嬤孫離奇雙亡

睡衣勾到烤箱把手！她離奇吊死自己

玩PS5妻卻碎念「以為大學生？」他淚吐悲慘婚姻

台中女點外送「吃到牙齒」！高大成給答案

焦糖哥哥半價賣掉6年餐廳

麥當勞優惠來了！買豬肉滿福堡加蛋送雞塊

婆婆為1原因討「病逝兒精子」　媳崩潰

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

蔡英文打高端「這一幕爆經典」　網全歪樓

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面