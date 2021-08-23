不明肉品別丟廚餘桶！全台676家「養豬場啟動稽查」防非洲豬瘟

▲環保署再次提醒全國養豬場應落實廚餘高溫蒸煮 。（圖／記者陳以昇攝）



記者許展溢／台北報導

中央災害應變中心查獲越南走私肉品含有非洲豬瘟，總量超過71公斤，為杜絕廚餘成為非洲豬瘟染病風險，環保署今（23日）指出，將針對全國676家廚餘養豬場再次啟動稽查工作外，強烈呼籲全民別將來源不明的肉品丟到廚餘桶。

由於非洲豬瘟傳播途徑之一是被病毒污染的廚餘，環保署提醒民眾近期如果有使用來源不明的肉品，或未烹煮的生豬肉、內臟及其豬肉製品，請丟到垃圾車內，不要回收到廚餘桶，交由清潔隊妥善焚化處理，避免造成防疫破洞。

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環保署指出，餐廳及事業單位產生的廚餘，也要確實交付給清潔隊，或是合法的養豬場作為飼料使用，抑或產製堆肥做為肥料使用，千萬不可以交付給非法養豬場或隨意丟棄，違者將依違反廢棄物清理法從重處分，呼籲餐廳及事業單位切勿以身試法，並與政府共同合作，防範非洲豬瘟發生。

另外，環保署提到，根據統計資料，全國環保機關自108年2月1日起強力執行稽查養豬場工作，已稽查15,153家次養豬場，期藉此確保廚餘作為養豬飼料之使用安全。

因應近期發生之走私肉品事件，環保署說明，全國環保機關更立即依非洲豬瘟中央災害應變中心之指示，針對全國676家廚餘養豬場再次啟動稽查工作，務必杜絕廚餘之染疫風險。環保署也再次提醒全國養豬場應落實廚餘高溫蒸煮，並將相關蒸煮情形上傳至環保署建置之平台，勿非法使用廚餘，以避免我國養豬產業再次遭受重創。針對違法之養豬場，政府機關將依違反飼料管理法與廢棄物清理法從重處分，呼籲養豬業者切勿以身試法，並與政府共同合作，防範非洲豬瘟發生。