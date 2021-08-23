運安會調查：李義祥貨車電瓶壞掉沒換　拖車失敗釀太魯閣出軌　

▲ATP紀錄顯示司機員在9時28分33之前已操作緊急緊軔煞車，但反應時間僅有七秒。（圖／記者黃國霖攝）

記者許維寧／台北報導

台鐵408次太魯閣號於今年4月2日在花蓮清水隧道北口發生事故，造成49人死亡、247人受傷。國家運輸安全調查委員會（運安會）今（8/23）公布事實資料報告。資料顯示，事故大貨車當天早上即發生電瓶問題，但第一時間並未更換、依舊開往施工現場，於邊坡上熄火後吊掛失敗滑落東正線。列車紀錄則顯示，408次出仁和隧道後為9時28分27秒、時速126公里，9時28分32秒時影像紀錄器顯示，移工於東正線軌道旁限高門型架處向列車揮手警示，司機員僅有7秒時間可以反應。

運安會今公布太魯閣號事故事實資料報告，運安會鐵道專業小組召集人李綱表示，當天8時52分大貨車抵達施工地點，但因該車電瓶已有問題，便在彎道處打滑處熄火，工地主任先要求移工拿石頭放在貨車輪胎處當緩衝，之後便要開怪手拉動貨車，工地主任隨後將吊帶綁在大貨車立柱跟怪手挖斗，前後拉動貨車兩次但未成功，貨車右輪因陷入邊坡中便滑落至東正線。

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▲▼運安會主委楊宏智、運安會鐵道委員李綱進行專案報告。（圖／記者湯興漢攝）

運安會也公布事故列車行車資料，資料顯示，事故列車於第二次臨時停車後恢復運轉，沿途經過礁溪、宜蘭、羅東、永樂、東澳及和仁等站，9時26分58秒時通過和仁站，比表訂時間延遲6分28 秒。依列車行車影像、ATP、TCMS及乘客訪談紀錄，9時28分27秒車頭駛出和仁隧道南口，ATP紀錄顯示車速為時速126公里，9時28分32秒列車行車影像紀錄器顯示，移工於東正線軌道旁限高門型架處向列車揮手。

因TCMS 有異常事件才記錄所有參數，李綱說，9時28分33秒TCMS紀錄列車煞車段位已經被放置在緊急位，另ATP紀錄車速已開始降速，顯示司機員在9時28分33之前已操作緊急緊軔煞車。

李綱說，之後運安會執行訪談，乘客於列車撞擊前曾聽見「長鳴笛聲」。ATP紀錄9時28分34秒事故列車速度為時速123公里撞上大貨車後向左傾斜，ATP紀錄9時28分35秒時事故列車車速為時速117公里。之後列車進入清水隧道，於隧道內130e公尺後停止，ATP最後一筆紀錄為9時28分36秒，車速紀錄為時速105公里。

▲▼運安會公布太魯閣號事故調查報告，第8車ATP記憶卡損毀。（圖／運安會提供）

▲事故列車及前3次列車經過清水隧道口時之影像。（圖／運安會提供）

▲移工阿好從大貨車副駕位置下車，工地主任李義祥以石頭擋住大貨車前輪。（圖／運安會提供）

▲隧道內發現疑似用來拖拉事故大貨車之編織吊帶。（圖／運安會提供）