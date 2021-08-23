太魯閣事故死傷分布曝光　30罹難者買站票、第8車最慘

▲太魯閣號事故調查報告，傷亡統計列表。（圖／運安會提供）

生活中心／台北報導

台鐵408次太魯閣號4月2日在花蓮清水路段發生嚴重死傷事故，國家運輸安全委員會今天公布事實資料報告，報告中揭露49名罹難者和213名傷者的詳細座位分布，發現82.1%的傷亡人員集中於第8至第5車，以第8車乘客車廂含駕駛室、第6車乘客車廂與6-7車間之傷亡人數最多，2處皆為59人。

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▲太魯閣事故第8車受損嚴重。（圖／運安會提供）



運安會報告指出，本事故造成49人罹難，213人受傷，傷亡人數總計為262人。約82.1%的傷亡人員集中於第8至第5車，以第8車乘客車廂含駕駛室、第6車乘客車廂與6-7車間之傷亡人數最多，2處皆為59人；其次為第5車乘客車廂與5-6車間49人、以及第7車乘客車廂與7-8 車間48人。第4車起傷亡人數顯著下降，越往列車後端之車廂傷亡人數越少，依序為第4車乘客車廂與4-5車間20人；第3車乘客車廂15人；第2車乘客車廂與2-3車間5人；以及第1車乘客車廂3人。

根據報告，此次事故罹難者車廂分布以第8車乘客車廂與7-8車間之區域加總計27人最多，包括駕駛室2人、輪椅區1人、座票9人、站票 14人、不確定站票或座票1人；其次為第6車乘客車廂前端第一排左側與6-7車間之區域計10人罹難；前述兩區域佔所有罹難者人數之 75.5%。其餘依序為第6車乘客車廂或相鄰車廂間未知者4人；第7車乘客車廂2人；以及5-6車間、4-5車間各1人。

▲太魯閣事故死傷分布，灰底為死者座位，紅底為重傷、黃底為中傷、綠底為輕傷。（圖／運安會提供）

依據票種屬性區分，罹難乘客中以站票30人較多；座票13人次之，其中含輪椅區1人、座票乘客事故時位於6-7車間1人。另外，座票13人中，扣除1位事故時位於6-7車間，其中9人位於左側座位；3人位於右側座位。