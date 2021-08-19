iPhone掉化糞池勇者伸手撈　她清5小時一摸超臭！列地獄2選1

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友19日凌晨1時許在臉書《爆廢公社》PO文求助，朋友新買的iPhone掉進流動廁所的化糞池，雖然很快就撈起來，也還能使用，但手機變得超級臭，清理5個小時還是有味道，只好列出2個選項看是要繼續使用，還是直接換新的，「這真的很重要，他（手機主人）現在陷入選擇障礙中。」

▲原PO朋友的手機掉進流動廁所的化糞池。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO提到，18日晚上朋友新買的iPhone不小心掉在廁所裡，而且是流動廁所那個踩沖水會打開蓋子的化糞池裡，朋友很勇敢直接伸手去撿，但手機獲救後變得超臭，洗了還是一樣，「我從晚上8點幫他清到現在（凌晨1點），味道還是好臭，而且我的手洗這麼多次，摸到手機手上一樣有屎味。」

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原PO提問，事後曾詢問通訊行，轉賣的話只能換到2000元，但一想到買的時候花了4萬多元，就很猶豫，如果是網友們遇到這個狀況，會選擇「一、拿去給人清一清，就繼續用吧」，還是「二、賣了然後買一隻新的」，希望大家能認真回答，因為真的很重要，朋友目前已經陷入選擇障礙中。

其他網友看完原PO的二選一問題，紛紛留言安慰，「沒有壞就繼續用啊，買新的他還是會掉到馬桶啦」、「嗅覺會疲勞的，過一陣子就沒味道了，只是身旁的人都聞得到」、「請找專人拆機清理」、「要送洗啊！手機有縫，妳的手沒有啊」。

▼原PO幫朋友清理iPhone，但經過5個小時奮戰還是有臭味。（示意圖／記者曾筠淇攝，非掉落的手機）

