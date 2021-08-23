陸正妹「穿和服做PCR」挨轟：換中國衣服才能做！掀正反兩派戰翻

▲廈門一女子穿和服做核酸檢測遭勸阻。（圖／翻攝自中新視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

廈門一年輕正妹近日身穿和服，前往PCR檢測站做核酸檢測，遭到志願者勸阻，被要求回去換衣服再做檢測。影片顯示，旁邊不斷有不同的群眾不滿喊著，「妳穿這個衣服來怎麼行啊」、「回去換了衣服再來」！

據《中新視頻》報導，對此，正妹全程沒有對抗的意思，表現的很配合，應該不是故意的。隨後，有細心的網友認為，「女孩的胸前有個小牌子，應該是哪個日料餐廳的服務人員，應該是在工作的時候忘了換衣服。這件事女子沒有反抗，全程配合，大家也沒必要抓著不放，畢竟後來她意識到自己的衣服的問題，沒有鬧事，這就說明素質不錯，只是工作需要穿和服。」

▲女孩胸前有個小牌子。（圖／翻攝自中新視頻）

網友們看後卻戰翻了，有人表示，「可能是附近的員工，衣服上還有工作牌」、「人家工作服，這有什麼，只要心中愛國」、「穿和服有什麼問題？做核算檢測憑什麼被絲毫站不住腳的理由阻止？盲目的民族主義情緒要不得！反日敵日仇日情緒要不得」、「現在這種氛圍有點病態」、「哎！現在每個人都可以站在道德的制高點約束別人，評頭論足」、「那下次是不是用蘋果手機的，換個華為再來」。

不過，也有網友認同志願者的做法，「打中國疫苗，就要穿中國衣服」、「我們尊重妳穿任何服裝的自由，請妳也尊重我們對民族情感認同的執拗」、「去日本做檢測吧，既然那麼喜歡」。