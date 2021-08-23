　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸正妹「穿和服做PCR」挨轟：換中國衣服才能做！掀正反兩派戰翻

▲▼廈門一女子穿和服做核酸檢測遭勸阻。（圖／翻攝自中新視頻）

▲廈門一女子穿和服做核酸檢測遭勸阻。（圖／翻攝自中新視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

廈門一年輕正妹近日身穿和服，前往PCR檢測站做核酸檢測，遭到志願者勸阻，被要求回去換衣服再做檢測。影片顯示，旁邊不斷有不同的群眾不滿喊著，「妳穿這個衣服來怎麼行啊」、「回去換了衣服再來」！

據《中新視頻》報導，對此，正妹全程沒有對抗的意思，表現的很配合，應該不是故意的。隨後，有細心的網友認為，「女孩的胸前有個小牌子，應該是哪個日料餐廳的服務人員，應該是在工作的時候忘了換衣服。這件事女子沒有反抗，全程配合，大家也沒必要抓著不放，畢竟後來她意識到自己的衣服的問題，沒有鬧事，這就說明素質不錯，只是工作需要穿和服。」

▲▼廈門一女子穿和服做核酸檢測遭勸阻。（圖／翻攝自中新視頻）

▲女孩胸前有個小牌子。（圖／翻攝自中新視頻）

網友們看後卻戰翻了，有人表示，「可能是附近的員工，衣服上還有工作牌」、「人家工作服，這有什麼，只要心中愛國」、「穿和服有什麼問題？做核算檢測憑什麼被絲毫站不住腳的理由阻止？盲目的民族主義情緒要不得！反日敵日仇日情緒要不得」、「現在這種氛圍有點病態」、「哎！現在每個人都可以站在道德的制高點約束別人，評頭論足」、「那下次是不是用蘋果手機的，換個華為再來」。

不過，也有網友認同志願者的做法，「打中國疫苗，就要穿中國衣服」、「我們尊重妳穿任何服裝的自由，請妳也尊重我們對民族情感認同的執拗」、「去日本做檢測吧，既然那麼喜歡」。

►油頭、稀疏有救了！

ET快訊
許藍方「第1次要給老公」拒初戀需求7年　求婚後分手：對不起他
高端疫苗今開打！　台北長庚：有一症狀應盡速就醫
快訊／桃園20多歲女打高端後倒地！　30多歲男癱軟嘔吐
每周一次！OL狂啪已婚男同事　「睡到堂姊夫」GG了
台中里長再揪823人「集資65萬」！　拚27億威力彩
陳幸妤台中豪宅賣不掉再加價！　5樓鄰居搶先成交
蔡英文打高端「這一幕爆經典」　老鳥狂歪樓：抽到海陸啦
快訊／美軍F-18大黃蜂飛越台北上空？　空軍司令部說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

曾站街反對國安法！香港教育同行陣線成立1年半後宣布解散

山西工地挖到1500年前「擁抱墓」　女枕男肩膀「無名指戴著戒指」

132名女大生如廁被偷拍！依顏值命名「細長腿極品」33G影片被販售

當網遊「課長」藥業會計貪污730萬　另類致富掉「現金返利陷阱」

陸正妹「穿和服做PCR」挨轟：換中國衣服才能做！掀正反兩派戰翻

大陸今清零！「無本土病例」　新增21例境外輸入

杭州書記疑涉螞蟻IPO無預警落馬　螞蟻集團：相關人員入股為謠言

廣州中山大學首創「核技術滅蚊」　讓雄蚊「只剩空包彈」沒後代

中介機構被監管調查！比亞迪半導體在內61家公司IPO遭拖累喊卡

河南再降暴雨「想起淹水惡夢」　眾人急移車「高架橋變成停車場」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

韋禮安登《好聲音》！「不放棄任何機會」　曾突收「李榮浩訊息」疑惑：您是哪位？

謝哲青「3分鐘抱走10萬獎」噴淚！　9題附詳解…蔡尚樺：要不要人活

排球比賽選手發球直接打到隊友 精準命中超尷尬！網：彈珠台？

喀布爾機場千人塞爆「拉出屍體」 難民遭活活擠死、脫水癱倒在地

154走私貓安樂死…賈永婕郭書瑤心疼發聲　夏如芝、黃少谷怒轟「遭網罵爆道歉了」！

曾站街反對國安法！香港教育同行陣線成立1年半後宣布解散

山西工地挖到1500年前「擁抱墓」　女枕男肩膀「無名指戴著戒指」

132名女大生如廁被偷拍！依顏值命名「細長腿極品」33G影片被販售

當網遊「課長」藥業會計貪污730萬　另類致富掉「現金返利陷阱」

陸正妹「穿和服做PCR」挨轟：換中國衣服才能做！掀正反兩派戰翻

大陸今清零！「無本土病例」　新增21例境外輸入

杭州書記疑涉螞蟻IPO無預警落馬　螞蟻集團：相關人員入股為謠言

廣州中山大學首創「核技術滅蚊」　讓雄蚊「只剩空包彈」沒後代

中介機構被監管調查！比亞迪半導體在內61家公司IPO遭拖累喊卡

河南再降暴雨「想起淹水惡夢」　眾人急移車「高架橋變成停車場」

父過世「婆婆狂塞艾草交代12字」　人妻聽完氣炸

醉男大鬧生日宴！桃園「阿公店」偷營業被抓包　闆娘臉綠了

守護醫療第一線　新東陽捐贈松山機場配置冷氣的「移動式正壓篩檢站

台南綠營人士打高端疫苗　陳亭妃：對國產疫苗有信心！

三星Galaxy S21 FE有5色可選！　3D渲染圖曝光

農曆7月不要命？超狂駕駛「國道玩手遊」整路飄移　網怒：平民版特斯拉

百年男裝Zegna「創辦人之子」家中辭世　享耆壽97歲

陳其邁不認「偷質詢資料」　當事議員氣炸：10分鐘就被拿到

阿富汗傳奇之子領軍！狂殺100名塔利班戰士　峽谷激戰奪回3地

KIA Carnival累計接單破800張　讓TOYOTA、Honda同級挫咧等

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

大陸熱門新聞

上海14歲女墜樓亡！「千字血淚指控」逼哭網

大陸今清零！「無本土病例」　新增21例境外輸入

陸正妹穿日本和服PCR遭出征：換衣服才能做！

132名女大生如廁被偷拍！33G片暗網出售

駐軍口號「戰蚊蟲」　一掌打死50隻

廣州中山大學首創「核技術」消滅蚊子

河南再降暴雨　高架橋變「停車場」

杭州書記疑涉螞蟻IPO無預警落馬 螞蟻集團：相關人員入股為謠言

當網遊「課長」藥業會計貪污730萬另類致富掉「現金返利陷阱」

深圳性文化節　展商公然叫賣春藥、迷姦粉！

廣州全天禁鳴喇叭！網不滿：乾脆全拆掉

山西工地挖到1500年前「擁抱墓」

中介機構被查！比亞迪半導體IPO遭拖累

深圳幼稚園地下通道　連接KTV會所

更多熱門

相關新聞

大陸新增本土確診5例 上海確診1人官方急追病毒來源

大陸新增本土確診5例 上海確診1人官方急追病毒來源

大陸國家衛健委今（19）日報告，8月18日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例46例，其中本土病例5例，境外輸入病例41例，無新增死亡病例；新增疑似病例1例為境外輸入（上海）。值得注意的是，上海新增的1例本土確診病例住松江區，曾涉足2間醫院及超市，相關單位正緊急排查病毒來源。

60歲英國奶奶迷上和服

60歲英國奶奶迷上和服

合肥男回國隔離28天核減陽性再隔離 陸本土確診＋6

合肥男回國隔離28天核減陽性再隔離 陸本土確診＋6

大陸本土新增降至個位數　確診6人分布江蘇及湖北

大陸本土新增降至個位數　確診6人分布江蘇及湖北

大陸新增本土確診13例 新疆邊境3例無症狀官方急驗貨物核酸

大陸新增本土確診13例 新疆邊境3例無症狀官方急驗貨物核酸

關鍵字：

廈門核酸檢測和服志願者

讀者迴響

熱門新聞

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

炸雞店傳塑膠袋下去炸　衛生局調查出爐

波折多！那英退出《中國好聲音》網爆內幕

瑪莎拉蒂遭噴渣男2字！下手的竟是她

疑車冷氣開到沒電！台南嬤孫離奇雙亡

睡衣勾到烤箱把手！她離奇吊死自己

玩PS5妻卻碎念「以為大學生？」他淚吐悲慘婚姻

婆婆為1原因討「病逝兒精子」　媳崩潰

台中女點外送「吃到牙齒」！高大成給答案

焦糖哥哥半價賣掉6年餐廳

女星哀悼安樂死貓…被嗆「有貓疫你負責嗎」

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

桃園2人打完高端爆不適！20多歲女接種後倒地

麥當勞優惠來了！買豬肉滿福堡加蛋送雞塊

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面