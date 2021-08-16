大陸新增本土確診13例　新疆邊境3例無症狀官方急驗貨物核酸

▲新疆阿拉山口為一帶一路中歐班列重要出入關口。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家衛健委今（16）日報告，8月15日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例51例，其中本土病例13例、境外輸入病例38例，無新增死亡及疑似病例。大陸本土確診案例持續下降，不過，新疆阿拉山口出現3例無症狀感染者，當地政府也立即查驗貨櫃及貨物的環境核酸報告，尋找疫情源頭。

本土疫情方面，大陸本土病例新增13例，分布於江蘇（6例）、河南（6例）及湖南（1例）三地。值得注意的是，這輪由7月中南京祿口機場爆發的本土疫情，近3日持續降至20例左右，身處疫情風暴中心的揚江蘇揚州僅出現6例確診者。

境外輸入方面，大陸全國衛健委數據顯示共38人確診，分布於雲南（11例）、浙江（5例）、山東（5例）、廣東（5例）、福建（4例）、北京（2例）、上海（2例）、天津（1例）、山西（1例）、遼寧（1例）及黑龍江（1例）。

▲新疆阿拉山口邊境出現3例無症狀感染者。（圖／CFP）

至於新疆維吾爾自治區出現的3例無症狀感染者，經當地防控指揮部於3天1次的常規核酸檢測中，發現核酸檢測結果呈陽性。由於阿拉山口為大陸一帶一路中歐班列的重要出入關口，當地政府也迅速對邊境關卡及相關貨櫃、貨物進行環境樣本檢測，藉此阻絕疫情擴散。