　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸新增本土確診5例　上海確診1人官方急追病毒來源

▲上海出現1例本土確診案例。（圖／CFP）

▲上海出現1例本土確診案例，官方仍在追查病毒來源。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家衛健委今（19）日報告，8月18日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例46例，其中本土病例5例，境外輸入病例41例，無新增死亡病例；新增疑似病例1例為境外輸入（上海）。值得注意的是，上海新增的1例本土確診病例住松江區，曾涉足2間醫院及超市，相關單位正緊急排查病毒來源。

▲上海出現1例本土確診案例。（圖／CFP）

▲上海本土確診者關聯地區實行封控管理。（圖／CFP）

本土確診病例方面，新增5例分布於江蘇（3例）、上海（1例）及雲南（1例）。其中，上海確診者常住松江區，在單位實施的新冠病毒核酸例行檢測中，發現結果異常，該病例即被隔離留觀。經市、區疾控中心復核，其核酸檢測結果為陽性。經市級專家會診，結合臨床、影像學表現和實驗室核酸檢測結果，診斷為新冠肺炎確診病例。

目前，上海疾控心已追蹤密切接觸者11人，均已集中隔離觀察，同時，上海市衛健委也公布該名確診者足跡，包括松江區永豐街道倉豐路855號有廬公寓、公寓樓下尚品優鮮超市和阿兵水果店、外婆家（新理想廣場店）；徐匯區復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院寶慶院區及閔行區復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院浦江院區。

境外輸入方面，新增41例分布於天津（11例）、廣東（10例）、雲南（6例）、上海（5例）、福建（4例）、北京（1例）、內蒙古（1例）、浙江（1例）、河南（1例）及四川（1例）。至於無症狀感染者則為30例（境外輸入），當日轉為確診病例6例（境外輸入）。

►小資最愛！超好用青春露才330元

ET快訊
高端如果滯銷怎麼辦？　PTT意見一致「這1族群」瑟瑟發抖
快訊／台電400人快篩出爐！再揪1員工陽性
好市多碎洋蔥「新包裝」曝光！　打包大媽崩潰了
快訊／大谷翔平太強！先發投8局飆8K　第40轟奪7連勝
阿富汗總統逃亡「女兒爽住紐約豪宅」　現況影片對比超諷刺
陳水扁又住院了！　躺病床變「電線象人」
大谷翔平40轟來了！　天使3比1領先老虎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸新增本土確診5例　上海確診1人官方急追病毒來源

馬英九重建兩岸「循連爺爺模式」　陸學者：絕對夠份量要等好時機　

台海緊繃　張弘遠：再不鬆「九二共識」在台灣也走不下去

驚悚！右轉砂石車「直行道輾壓」雙載母女　女兒捲輪下慘死

中國是否承認塔利班政權？　趙立堅舉「國際慣例」回應

養女兒7年「驚覺是兒子」！醫生一看嚇呆：這種情況要趁早治

全紅嬋姓名遭搶註19件商標　受訪時萌回「杏哥」也被搶註50件

港大學生會4人被捕　鄧炳強：涉「宣揚恐怖主義」嚴重罪行

中核建集團軍工新簽合約737億　核打擊「兩彈一艇」幕後重要力量

傳中斷與立陶宛鐵路貨運　陸中鐵集裝箱公司：消息不實！

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

玩水上活動「口罩浸濕服貼口鼻」　落水易嗆到！遊客：一度呼吸困難

日特技車手「翹孤輪」兩段式左轉　為世界紀錄者！因玩車移居台灣

阿富汗人悲慘逃命「肉身擋飛機」 塔利班卻闖遊樂園...爽玩碰碰車

新北媽爆排骨+3菜「巨貴185塊」 自助餐老闆駁斥：這菜色賣75塊

迪麗熱巴超慾「手伸進楊洋衣裡摸肌」　他受不了挑逗「轉身壓制強吻滾床」

大陸新增本土確診5例　上海確診1人官方急追病毒來源

馬英九重建兩岸「循連爺爺模式」　陸學者：絕對夠份量要等好時機　

台海緊繃　張弘遠：再不鬆「九二共識」在台灣也走不下去

驚悚！右轉砂石車「直行道輾壓」雙載母女　女兒捲輪下慘死

中國是否承認塔利班政權？　趙立堅舉「國際慣例」回應

養女兒7年「驚覺是兒子」！醫生一看嚇呆：這種情況要趁早治

全紅嬋姓名遭搶註19件商標　受訪時萌回「杏哥」也被搶註50件

港大學生會4人被捕　鄧炳強：涉「宣揚恐怖主義」嚴重罪行

中核建集團軍工新簽合約737億　核打擊「兩彈一艇」幕後重要力量

傳中斷與立陶宛鐵路貨運　陸中鐵集裝箱公司：消息不實！

史嘉蕾生了！老公IG宣布「我們有了寶貝」喜迎兒子

快訊／開放年輕人預約高端、台電群聚採檢結果　陳時中14:00說明

機車族小心！越過慢車道「邊線」再折回　沒打方向燈罰1200元

10月湯優盃羽球團體賽抽籤出爐　中華男女團是否出賽還在觀望

運動家勝投王遭「爆頭」流血倒地　臉部骨折將開刀

丁怡銘不起訴原因曝　地檢證實皇家傳承牛肉使用含萊劑飼料

血汗小編陳嘉緯每月加班85小時猝死　金山區公所遭監察院糾正

過世媽被冠前夫姓變別人祖先　兒怒告同母異父姊偽造文書

賓士＆Lexus最暢銷休旅車「都要大改款了」！老司機教你怎麼挑

一出爐就被掃光！桃園人氣「毛毛蟲麵包」　酥綿鹹奶油滋味太上癮

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

大陸熱門新聞

養女兒7年驚覺是兒子！醫生一看嚇呆

大陸留學生上海機場赴美！1公里排隊人龍照曝

中國承認塔利班政權？趙立堅回應

右轉砂石車「直行道輾壓」雙載母女　女兒慘死

張弘遠：再不鬆「九二共識」也走不下去

馬英九「重建兩岸」好時機未到

富豪夫妻環球旅行10年！玩到被塔利班懸賞追殺

男拍婚紗坦承買春　妻罵噁心被打死

吳亦凡舊作全封殺！已下架190萬條影片

全紅嬋姓名遭搶註19件商標 受訪時萌回「杏哥」也被搶註50件

中核建集團軍工新簽合約737億 核打擊「兩彈一艇」幕後重要力量

DCM美女董事魏萌「猝死」享年32歲

陸使館獲塔利班安全承諾　五星旗續高掛

3萬美軍在台？　張競：有8.3萬人是真的

更多熱門

相關新聞

蔡英文稱不依賴別人保護　他打臉：疫苗一半都靠美、日送

蔡英文稱不依賴別人保護　他打臉：疫苗一半都靠美、日送

美軍撤離阿富汗，塔利班組織接掌政權。總統蔡英文昨（18）日首度對阿富汗情勢公開發表談話，她在民進黨中常會致詞時表示，「自己不作為，只依賴別人的保護，不是我們的選項」。對此，台北市議員羅智強表示，至今台灣所施打的疫苗，大半都是由美國以及日本所贈送的，蔡英文現在好意思說不依賴人？

柯文哲沒戴口罩群聚　她批有點low

柯文哲沒戴口罩群聚　她批有點low

聯亞藥上漲逾3％！　高端持續走弱下跌逾4％

聯亞藥上漲逾3％！　高端持續走弱下跌逾4％

兩產險下修疫苗險投保年齡！　和泰0歲至85歲都可保

兩產險下修疫苗險投保年齡！　和泰0歲至85歲都可保

美國防疫南北戰爭！　南方堅拒學童戴口罩

美國防疫南北戰爭！　南方堅拒學童戴口罩

關鍵字：

新冠肺炎大陸戰疫疫苗核酸檢測病毒Delta變種病毒上海

讀者迴響

熱門新聞

容易被忽略的5個iPhone手機功能

前5月信用卡盜刷5.5億！　 逾9成來自Apple、Google、Amazon

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

女網紅拍片慘遭性騷！　400淫狼「集體同樂」

iPhone 13六大亮點一次看！　三種尺寸、四款機型

水彈警報來了！鋒面甩雨變天全台大雨

阿富汗劇變　川普：台恐發生壞事

快訊／定延真的生病了！全面暫停活動

好市多神物殞落！2千苦主退坑：漲價又偷工減料

威力彩買氣旺　他分析爆「台灣彩券陰謀論」！曝中獎時間點

「戰艦級雪乳」被疑整的　女偶像曬X光片自證清白

超商弟弟救了他的2000元！　「詐騙包裹2特點」曝光

戶頭窮到剩104元！鄭欣宜再等1年領2.3億遺產

養女兒7年驚覺是兒子！醫生一看嚇呆

周杰倫無預警「現身」大陸晚會！連飆2首歌

更多

最夯影音

更多
超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放
新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面