大陸新增本土確診5例　上海確診1人官方急追病毒來源

▲上海出現1例本土確診案例，官方仍在追查病毒來源。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家衛健委今（19）日報告，8月18日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例46例，其中本土病例5例，境外輸入病例41例，無新增死亡病例；新增疑似病例1例為境外輸入（上海）。值得注意的是，上海新增的1例本土確診病例住松江區，曾涉足2間醫院及超市，相關單位正緊急排查病毒來源。

▲上海本土確診者關聯地區實行封控管理。（圖／CFP）

本土確診病例方面，新增5例分布於江蘇（3例）、上海（1例）及雲南（1例）。其中，上海確診者常住松江區，在單位實施的新冠病毒核酸例行檢測中，發現結果異常，該病例即被隔離留觀。經市、區疾控中心復核，其核酸檢測結果為陽性。經市級專家會診，結合臨床、影像學表現和實驗室核酸檢測結果，診斷為新冠肺炎確診病例。

目前，上海疾控心已追蹤密切接觸者11人，均已集中隔離觀察，同時，上海市衛健委也公布該名確診者足跡，包括松江區永豐街道倉豐路855號有廬公寓、公寓樓下尚品優鮮超市和阿兵水果店、外婆家（新理想廣場店）；徐匯區復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院寶慶院區及閔行區復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院浦江院區。

境外輸入方面，新增41例分布於天津（11例）、廣東（10例）、雲南（6例）、上海（5例）、福建（4例）、北京（1例）、內蒙古（1例）、浙江（1例）、河南（1例）及四川（1例）。至於無症狀感染者則為30例（境外輸入），當日轉為確診病例6例（境外輸入）。