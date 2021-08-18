　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

合肥男回國隔離28天核減陽性再隔離　陸本土確診＋6

▲南京中風險地區居民連夜進行全員核酸檢測。（圖／CFP）

▲大陸單日新增本土確診6例，均在江蘇揚州。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸安徽合肥一名男子入境後進行「14+7+7」的28天集中及自主隔離，隔離期間均未出現症狀，不過，就在他解除隔離前最後一次核酸檢測後發現，結果呈現陽性反應，當地政府緊急對其再次進行集中隔離，並待醫學檢驗報告出爐。此外，大陸國家衛健委今（18）日報告，新增本土確診病例6例，均在江蘇揚州。

▲醫護人員替民眾進行核酸檢測。（圖／CFP）

▲合肥一名男子自國外返國後進行28天隔離，最後一次核酸檢測驗出陽性反應。（圖／CFP）

《瀟湘晨報》報導，從國外返肥（安徽合肥）人員王某，先後接受14+7天集中隔離及7天居家隔離，其間多次檢測結果均為陰性，8月16日在對其開展第二個7天結束核酸檢測中，發現檢測結果可疑。

當地疾控中心接報後，立即啓動應急機制，對王某居住小區單元進行封閉管理，對王某本人再次立即進行集中隔離，對王某家人等密接者及次密接者等有關人員進行流調、採樣、檢測、隔離和對家中環境進行採樣檢測等。經省、市有關機構採檢，王某密接、次密接者和家中物品採樣均為陰性，。

此外，大陸國家衛健委報告指出，8月17日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例28例，其中本土病例6例（均在江蘇揚州）、境外輸入病例22例，分布於雲南（8例）、上海（5例）、天津（3例）、北京（2例）、福建（2例）、湖北（1例）及廣東（1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例為境外輸入（上海）。

►一招逆齡，找回少女肌

ET快訊
福原愛淚謝示好中國　「背後天價酬勞」曝！是日本35倍
快訊／新店恐怖運將2犯殺人罪　遭求處「無期徒刑」
正妹比基尼3場對決狂吸94萬人！　阿滴停更避戰
疑我國首例！打完莫德納「突破性感染」　30多歲孕婦接種2劑仍
女星赴美接種2劑BNT「1秒打完」　12小時冒4副作用！
桃捷總座「偷吃黑歷史」起底　人妻大讚他：像喝100罐蠻牛
快訊／台積電跌幅逾2%！台股跌逾200點失守16500
百人餐敘肩並肩吃喝聊天　在地人氣炸：餐飲業隔板是用心酸？
BMW大7吃麥當勞「神技貼壁」過關台北大魔王！　5000人噴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

買春「少帶85元」砸死老闆娘　男逃亡16年「結婚2次」被逮捕

合肥男回國隔離28天核減陽性再隔離　陸本土確診＋6

阿富汗變棄子「值得深思」　包承柯：美國不會為台獨奮戰！

「3萬美軍兵力駐台」誤惹風波　張競諷：有8.3萬人是真的

「人群湧進機場、出城公路塞爆」　新華社公布喀布爾衛星空拍照

立陶宛總統挺台　陸外交部批：偷梁換柱挑釁一個中國原則

DCM美女董事「猝死」享年32歲！　死因疑與「精神控制組織」有關

美國撤離阿富汗同日　《央視》電影台排播「一條狗的回家路」

中阿邊境海拔4000公尺「瓦罕走廊」天險　玄奘曾騎大象經此返唐

敗光家產環球旅行！富豪夫妻玩到「塔利班追殺」：一顆人頭139萬

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

阿富汗人悲慘逃命「肉身擋飛機」 塔利班卻闖遊樂園...爽玩碰碰車

街友僅帶30元「約吃6千元海鮮大餐」　結帳竟裝心絞痛...醫護：手還按錯邊

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

阿富汗婦女「黑暗世界」來臨？少女絕望淚訴：我們將慢慢死去

買春「少帶85元」砸死老闆娘　男逃亡16年「結婚2次」被逮捕

合肥男回國隔離28天核減陽性再隔離　陸本土確診＋6

阿富汗變棄子「值得深思」　包承柯：美國不會為台獨奮戰！

「3萬美軍兵力駐台」誤惹風波　張競諷：有8.3萬人是真的

「人群湧進機場、出城公路塞爆」　新華社公布喀布爾衛星空拍照

立陶宛總統挺台　陸外交部批：偷梁換柱挑釁一個中國原則

DCM美女董事「猝死」享年32歲！　死因疑與「精神控制組織」有關

美國撤離阿富汗同日　《央視》電影台排播「一條狗的回家路」

中阿邊境海拔4000公尺「瓦罕走廊」天險　玄奘曾騎大象經此返唐

敗光家產環球旅行！富豪夫妻玩到「塔利班追殺」：一顆人頭139萬

嘿咻14歲國中女仍不滿足　噁男誘13歲少女拍裸照再壞壞

師生家長注意了！　9／1開學「10大防疫指引」一次看懂

買春「少帶85元」砸死老闆娘　男逃亡16年「結婚2次」被逮捕

蔡允潔連體人夫狂嬌嗔　白家綺不忍了⋯直接上演八點檔

野馬男二代狂飆逆向+連闖紅燈　特勤破窗秒變俗辣：我投降

影／調查官調包毒品　勾結黑道販毒！贓證物管理鬆散　內鬼發大財｜行動法庭 第135集 完整版｜羅士翔 李俊億 蔡文郎 2021.8.17

美食美景雙重吃到飽！桃園超實惠深山麻辣鍋　獨賣道地酸菜魚鍋

邱顯智回嗆朱立倫　沒1949的國民黨、台灣遭逢戒嚴才贏回民主自由

梅西透露穿回30號球衣原因　很期待跟內馬爾一起踢球

台股驚現死亡交叉！ 成交量窒息式狂縮34％

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

大陸熱門新聞

富豪夫妻環球旅行10年！玩到被塔利班懸賞追殺

大陸留學生上海機場赴美！1公里排隊人龍照曝

包承柯：美國不會為台獨奮戰！

DCM美女董事魏萌「猝死」享年32歲

3萬美軍在台？　張競：有8.3萬人是真的

「人群湧進機場、出城公路塞爆」 新華社公布喀布爾衛星空拍照

中阿邊境海拔4000公尺「瓦罕走廊」天險 玄奘曾騎大象經此返唐

立陶宛總統挺台 陸外交部批：偷梁換柱挑釁一個中國原則

為了拍美照　女伸腿跨出護欄慘死

樊振東的「夢中女神」交男友　球迷心疼安慰

他釣魚加菜遭罰215萬！竟是上億年前活化石

公公「求歡」24歲兒媳！遭拒後20多刀砍死她

解放軍東部戰區官宣：在台灣東南西南海空域組織聯合實兵演練

31歲餐飲新銳自動駕駛撞車亡！喪命現場驚悚

更多熱門

相關新聞

日相菅義偉推動「3支柱」防疫對策

日相菅義偉推動「3支柱」防疫對策

因COVID-19疫情嚴峻，日本政府今天正式宣佈擴大「緊急事態宣言」適用對象。首相菅義偉表示，確診病例急增，疫情空前嚴峻，將推動「3支柱」防疫對策。

她戴口罩玩SUP落水：幾乎無法呼吸！很害怕

她戴口罩玩SUP落水：幾乎無法呼吸！很害怕

台東南迴藝術季開幕式　網憂防疫缺口

台東南迴藝術季開幕式　網憂防疫缺口

聯亞藥反彈上漲逾10％！　高端漲多拉回跌逾4％　

聯亞藥反彈上漲逾10％！　高端漲多拉回跌逾4％　

國產疫苗能被WHO認可？　專家點出得做2件事

國產疫苗能被WHO認可？　專家點出得做2件事

關鍵字：

新冠肺炎大陸戰疫疫苗核酸檢測病毒Delta變種病毒安徽合肥

讀者迴響

熱門新聞

68歲女星宣布懷孕！孩子爸29歲「被tag才知道」傻了

最難吃泡麵！網點名這款：沒有之一

鋒面突襲轉雨變天了　準颱風路徑轉彎

她為家庭含淚遭性侵　女兒1句話讓全家傻了

威力彩「7號碼離奇相同」！網傻：中獎了

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

G奶正妹5秒片吸爆450萬人　口罩下的美貌曝光了

美妝網美湧入上萬則霸凌瘋狂跟監　父親節險跳樓

威力彩21.5億　兌獎方式一次看

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

大7吃麥當勞　神技貼壁過台北大魔王

「我們將慢慢死去」阿富汗少女絕望流淚片瘋傳

iPhone 13發表日曝！　4款新機配備1新功能

許光漢退出陸片《誤殺2》拍攝…導演親回

快訊／竹北「不咬人鱷魚」找到了！從水溝拉起畫面曝光

更多

最夯影音

更多
美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死
阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面