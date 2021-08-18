合肥男回國隔離28天核減陽性再隔離　陸本土確診＋6

▲大陸單日新增本土確診6例，均在江蘇揚州。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸安徽合肥一名男子入境後進行「14+7+7」的28天集中及自主隔離，隔離期間均未出現症狀，不過，就在他解除隔離前最後一次核酸檢測後發現，結果呈現陽性反應，當地政府緊急對其再次進行集中隔離，並待醫學檢驗報告出爐。此外，大陸國家衛健委今（18）日報告，新增本土確診病例6例，均在江蘇揚州。

▲合肥一名男子自國外返國後進行28天隔離，最後一次核酸檢測驗出陽性反應。（圖／CFP）

《瀟湘晨報》報導，從國外返肥（安徽合肥）人員王某，先後接受14+7天集中隔離及7天居家隔離，其間多次檢測結果均為陰性，8月16日在對其開展第二個7天結束核酸檢測中，發現檢測結果可疑。

當地疾控中心接報後，立即啓動應急機制，對王某居住小區單元進行封閉管理，對王某本人再次立即進行集中隔離，對王某家人等密接者及次密接者等有關人員進行流調、採樣、檢測、隔離和對家中環境進行採樣檢測等。經省、市有關機構採檢，王某密接、次密接者和家中物品採樣均為陰性，。

此外，大陸國家衛健委報告指出，8月17日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例28例，其中本土病例6例（均在江蘇揚州）、境外輸入病例22例，分布於雲南（8例）、上海（5例）、天津（3例）、北京（2例）、福建（2例）、湖北（1例）及廣東（1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例為境外輸入（上海）。