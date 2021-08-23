快訊／蔡英文打高端疫苗下一秒　「一下就結束了？沒什麼感覺耶」

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文23日一早7時30分前往台大醫院體育館接種高端疫苗，她依相關流程報到，量測體溫、問診、接種疫苗，全程僅在10分鐘內完成接種，在護理師打完針下一秒，她還疑惑地問「一下就結束了？」、「沒什麼感覺耶」。隨後，她也高舉她的小黃卡，給在場的媒體拍攝。

▲蔡英文總統至台大醫學院體育館接種高端疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）



蔡英文日前完成高端疫苗預約登記，23日早上正式前往台大醫學院體育館接種，一早她在7時28分左右抵達現場，並依相關流程報到，體溫測量為36.9度，經問診、接種疫苗，全程短短不到10分鐘的流程。

蔡英文今天穿著白色短袖上衣，搭配灰色背心，在護理師指引下挽起袖子，首次在國人面前秀出手臂；而護理師也向在場媒體展示本次施打的確實是高端疫苗，並當場拆封；隨後，護理師替總統消毒、接種，在疫苗施打後下一秒，蔡英文還疑惑地問「一下就結束了？」一旁的醫療同仁說「對啊，應該沒什麼感覺吧」，她回「沒什麼感覺耶」。

至於現場的媒體也向蔡英文喊話，詢問會不會緊張？她則是手比OK回應「不會」，她還高舉小黃卡給媒體拍攝；而在她離開前，看到一旁有可以拍照留念的看板，她還主動提議要拍照當宣傳，完成拍攝之後才在同仁陪同下離開，後續將交由醫療團隊掌握身體狀況。

▼蔡英文總統至台大醫學院體育館接種高端疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

