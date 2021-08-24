「御用護理師」幫蔡英文打疫苗？　莊瑞雄：質疑的人腦袋進水

▲總統蔡英文施打高端疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文23日接種高端疫苗，卻有眼尖網友發現，護理師與3月幫衛福部長陳時中、行政院長蘇貞昌施打疫苗的人，似乎是同一組人，遭質疑是否為「御用護理師」。民進黨立委莊瑞雄24日表示，這個質疑是「腦袋有點進水」；民進黨立委陳亭妃則說，侮辱專業的人不夠格當政治人物。

臉書粉專「綠查錶」23日PO出圖片，指出幫蔡英文接種的兩名女性護理師，疑似與3月幫陳時中、蘇貞昌接種的人員為同一人，質疑「御用護理師！？還是這兩位口風比較緊！？」此外，也有網友發現，幫蘇貞昌接種的，也是同組人馬。

莊瑞雄24日受訪時表示，「這個腦袋有點進水，連這種問題也要去質疑」，國家元首要施打疫苗，找最幹練、最有經驗的人幫忙施打，台大醫院這樣的安排非常合理，不知道質疑的人是希望要找怎樣的人幫總統施打才是適當？「難道不是最有經驗、最專業的人嗎？」

陳亭妃則說，要反對國產疫苗或者蔡英文的人，可以用100個裡由，「如果連護理師人員都可質疑，我覺得他就是侮辱專業」，而一個侮辱專業的人，真的太不夠格當台灣的政治人物。

對此，台大醫院澄清，幫總統接種的溫慧敏是一般門診的護理長，近日升任督導長，職銜為代理督導長，因有加入新冠疫苗接種計畫才會參與，平時工作以督導為主，與網友揣測的因素無關。