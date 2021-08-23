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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高端疫苗開打！蔡英文0730赴台大接種　全程開放媒體直播

記者趙蔡州／綜合報導

國產高端疫苗23日正式開打，已經提前預約完成的總統蔡英文，將於23日上午7時30分前往台大體育館接種，整個過程均開放媒體拍攝或網路直播。至於副總統賴清德方面，由於他是在8月16日以後登記高端疫苗，因此跟近日加選的民眾一樣，最快施打的日期會落在8月27日至29日間。

總統府發言人張惇涵22日表示，蔡英文將在23日早上赴台大醫學院體育館接種高端疫苗，經過維安團隊及台大醫院協調，為了降低對其他民眾影響，接種時間安排在上午7時30分，並依相關流程報到、問診、接種疫苗，在接種完畢後離開現場，交由醫療團隊後續掌握身體狀況。

▲▼兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

▲總統蔡英文23日上午7時30分將到台大體育館接種高端疫苗。（圖／民進黨提供）

由於外界有質疑「打假針」的謠言，總統在媒體的採訪規劃上，開放全程網路直播，並由SNG聯誼會協調攝影記者拍攝，媒體也可以在體育館二樓拍攝畫面，另外考量到維安因素，現場僅會有蔡英文進行施打，施打後會開放媒體詢問。

發言人張惇涵表示，蔡英文接種疫苗後，會專車趕回官邸，與東京奧運選手進行第三梯次視訊會議。

其實高端疫苗16日開放預約時，指揮官陳時中就被媒體詢問，總統蔡英文是否有特別的安排。他表示，蔡英文施打疫苗「跟著大家一樣」，也要先做意願登記，如果有預約完成，才會交由國安團隊，規劃地點及施打流程。

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