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趙少康批蔡英文：妳每天看蔡想想　再想154隻貓不心痛嗎？

▲▼蔡英文愛貓蔡想想。（圖／翻攝自蔡英文推特）

▲蔡英文愛貓蔡想想。（圖／翻攝自蔡英文推特）

記者黃巈禾／台北報導

高雄海巡20日查獲順發868號涉嫌走私154隻貓，防檢局21日將全數貓安樂死，引發爭議。自稱「貓奴」的總統蔡英文被網友灌爆後也在臉書承諾，將修法避免憾事再發生。對此，中廣董事長趙少康批評，「妳每天看蔡想想的時候，再想這154隻貓，不覺得難過嗎？」

趙少康表示，貓咪的命也是命，人道處理是不人道的，所謂人道處理是把貓殺了，這是什麼人道法？就算走私進來，對走私者應重罰、不輕縱，「這些貓經過檢疫，如果沒有問題，拍賣也好，有人認養也好，是可以的嘛！」

對於農委會主委陳吉仲說有些病潛伏期很久，就算不殺也不可能讓人認養，趙少康直言，「講什麼話嘛！」有些人帶進來的動物也是進到檢疫所，也可以說有狂犬病、狂貓病、有各種疾病、通通不能進來，是這樣嗎？

法律不外人情，大家越來越重視動物的生命，在防疫無虞之下，不應殘忍把動物殺死，「蔡英文養了一個蔡想想，妳每天看蔡想想的時候，再想這154隻貓，不覺得難過嗎？不覺得心痛嗎？不覺得不忍嗎？」

陳吉仲22日表示，包括貓在內的溫血動物都有傳播狂犬病的風險，而狂犬病為人畜共通傳染病，人類感染後死亡率百分之百，且來路不明的動植物輸入，也有衝擊本地生態環境的高度風險，稍有不慎就可能造成國民健康、國內寵物、野生動物、經濟動物的重大損害，因此對於走私動植物，法律採取最高規格的檢疫措施。

陳吉仲建議修改「懲治走私條例」，加重走私動植物的刑責，並將強制規定國內寵物販售均須出具來源證明，以及鼓勵領養代替購買，防堵有利可圖的走私行為，杜絕不法再度發生。

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