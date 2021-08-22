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6月走私貓個案「沒安樂死」反打疫苗　戴錫欽批：蔡政府一國兩制！

▲▼台北市議會,台北市議員戴錫欽。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員戴錫欽。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

高雄海巡20日查獲154隻走私貓，防檢局21日下午將貓咪全數安樂死，消息引起社會議論，總統蔡英文也出面發聲致歉，承諾修法改善。但是台北市議員戴錫欽22日發現，早在今年6月就傳出走私貓咪未安樂死，反而打疫苗活下去個案，質疑「走私貓生死一國兩制」。

戴錫欽22日表示，走私貓安樂死爭議造成全國輿論譁然，蔡英文也出面發聲致歉，但其實早在今年6月就傳出，走私貓未安樂死，反而打疫苗「違法活下去」的個案，當時農委會防檢局只說，在檢察官未判定前，為了避免來路不明的動物帶來傳染病，因此先行施打疫苗及植晶片。

「蔡政府在搞雙標嗎？」戴錫欽質疑，同樣都是走私貓，兩案只隔不到2個月，為何今年8月走私貓立即處死，6月的竟還可以打疫苗及植晶片，不用依照動植物防疫檢疫局公布的「走私沒入動物及其產品處理作業程序」？動保法實施多年，蔡英文常自詡貓奴，理當更愛護貓咪、發揮動保精神，怎麼會讓防檢局無視動保法精神，把貓當物品看？且發生「被走私」犬貓淪亡魂，「走私客」竟活好好賺飽飽。

戴錫欽指出，現行規定走私犬貓安樂死，已立法達14年之久，目的無非擔心疾病傳染；但近幾年檢測疾病科技提升，防檢局難道在處死犬貓前，連檢測是否真有疾病的能力都沒有，思維還停留在十幾年前的技術嗎？實在讓人匪夷所思，即便要犬貓死，好歹死因弄清楚，究竟是惡法害牠們？還是真因防疫而死？

戴錫欽認為，蔡政府執政已超過5年，防檢局既然曾在6月因尚未審判，而先將走私貓咪打疫苗、植晶片，為何到8月卻有截然不同作法？而這些有違動保精神的法令，中央早該提案提修法，而非讓其繼續殘害無辜的走私犬貓。

針對6月有走私貓卻未安樂死，農委會主委陳吉仲22日說明，兩件事狀況不一樣，當時檢調單位處理時，船主說是個人養的，因此第一時間判斷交給船長，沒有移送給農委會，只要是走私移送給農委會，都只有銷毀這條路。

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