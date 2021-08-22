蔡英文8／23打高端　趙少康：先公開抽血檢驗遏止謠言

▲中廣董事長趙少康。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文23日將接種高端疫苗。對於坊間盛傳蔡英文早在4月施打2劑BNT疫苗，中廣董事長趙少康表示，自己不相信蔡英文會幹這種事，但為了遏止謠言，蔡英文可以考慮明天注射高端疫苗前，先公開抽血檢驗有無新冠肺炎病毒的抗體，如果沒有抗體，就證明謠言不可信，也會增加蔡英文的公信力。

趙少康22日在臉書表示，大家都知道蔡英文是高端疫苗最頂級的推銷員，一年多來多次率領前副總統陳建仁、衛福部長陳時中等人卯足了勁替高端宣傳掛保證，激勵高端的市值從30億膨脹到700億，雖然鼓動不少支持者跟進，但開放三輪至今僅60萬人預約登記實在太少。

趙少康指出，蔡英文有責任也有義務在9月6日，也就是在823打高端疫苗的14天後，公開抽血檢查抗體，確認疫苗的效果，若有效可以大大增加大家的信心，鼓勵國人群起而注射高端，若沒效也可提高大家的警惕，甚至立刻停止施打無效的疫苗，以免出現防疫破洞。

「像梭哈，結果是一翻兩瞪眼的」趙少康認為，這是蔡英文能為高端疫苗效果做的最好示範、也是她粉碎各種亂七八糟傳言最好的機會，蔡英文的健康照護與防疫規格自然滴水不漏，但確定高端疫苗到底有多少抗疫效果，是蔡英文欠國人、欠死忠支持者的交待。