蔡英文823打完高端後與奧運選手視訊　下午視導軍備局、飛指部

▲總統蔡英文。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文23日規劃接種高端疫苗，但她當天國政行程依然滿檔，在打完疫苗後將返回官邸與東京奧運選手進行第三梯次視訊會議；另外，由於適逢823金門戰役63週年，因此她在防疫考量下，未安排前往金門，但仍規劃視察軍備局與飛指部。

總統府發言人張惇涵表示，蔡英文23日早上將前往台大醫學院體育館接種高端疫苗，經維安團隊及台大醫院協調，為降低對其他民眾影響，會在上午7時30分抵達現場，並依相關流程報到、問診、接種疫苗，在接種完畢後離開現場，交由醫療團隊後續掌握身體狀況。

由於外界聲音有質疑打假真的謠言，總統府在媒體的採訪規劃上，直接安排全程網路直播，並由SNG聯誼會協調攝影記者拍攝，而其他媒體則都可以在體育館二樓拍攝畫面。

不過，蔡英文即便打完疫苗，仍安排諸多國政行程。她接種疫苗後將趕回官邸，與東京奧運選手進行第三梯次視訊會議。張惇涵表示，過去兩場次，蔡英文很感謝選手們提出的建議，她也一一紀錄，並會與行政團隊共同商議精進的作為。

張惇涵說，蔡英文希望透過持續面對面的交流，了解運動選手的各式需求；她也認為，每一位選手的經驗分享與肺腑之言，都是台灣體育更進步的重要力量，一起讓台灣體育更好，是大家共同的目標。

此外，由於明天適逢823金門戰役63週年，張惇涵表示，蔡英文基於避免跨島移動的防疫考量，今年並未安排金門行程，不過下午仍會前往「軍備局生產製造中心」，以及「防空暨飛彈指揮部」相關營區視導。

張惇涵表示，，生製中心負責國防裝備的研發生產，是國防自主的象徵；而空防則是國土防衛的第一線，要落實自我防衛，必須鞏固空防。

張惇涵指出，蔡英文除了要感謝國軍弟兄姐妹不分晝夜，捍衛國土安全的辛勞之外；更將再次強調，「823精神」就是所有台灣人，不分先來後到，共同守衛國家的精神。

蔡英文認為，這個精神傳承到這個世代，代表的是堅定展現自我防衛的決心，讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己，讓台灣的存在具有意義。