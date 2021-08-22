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安樂死154隻貓「蔡英文允諾修法」　江啟臣：不要看風向才出來講

▲▼海巡署查獲走私貓咪，在密艙搜出2百隻貓咪，全被擠在62個籠子裡面。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲海巡署查獲走私貓咪，在密艙搜出2百隻貓咪，全被擠在62個籠子裡面。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

高雄海巡19日查獲154隻走私品種貓，21日下午全數安樂死，總統蔡英文在臉書承諾修法避免憾事再度發生。對此，國民黨主席江啟臣22日表示，對於防疫、防止走私以及動物的生命這三者之間要怎麼平衡，政府應該要早點想到的，而不是現在看到網路風向，才告訴大家要修法。

海巡署19日查獲不法私梟利用疫情期間，走私未檢疫的154隻貓隻牟取暴利，品種包括俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓、緬因貓等多種名貴貓種，價值約1千萬，但動植物防疫檢疫局高雄分局20日下午證實，154隻貓已全數完成安樂死。

對此，江啟臣指出，在目前沒有修法狀況底下，那154隻貓怎麼處理，政府應該提前想到，而不是在臉書被灌爆，才出來講要修法處理，大家要知道的是154隻貓怎麼處理，他過去也一再呼籲動物基本法和相關配套應該要早日規定，「動物的生命不該被這樣被人類犧牲。」

海洋署9日也有查到走私的一隻貓，反而只有打防疫針。江啟臣表示，政府作法不可雙重標準，且要公開透明讓人民知道，法律要防止走私，應該保護動物生命，也要做好防疫，而不是發生事情後說這件事怎麼處理，「要怎麼有一套標準，政府該說清楚。」

江啟臣指出，今年國民黨與新北市流浪貓狗再生協會共同舉辦「國民黨動物日」，目的就是要呼籲民眾尊重生命，落實動物保護，更在當日提出「動保三策」，也就是訂立《動物基本法》、成立專職的動保智庫，以科學化態度來推行動保議題。

農委會主委陳吉仲昨則表示，包含貓在內的溫血動物，都有傳播狂犬病的風險，而狂犬病為人畜共通傳染病，人類感染後死亡率百分之百，且來路不明的動植物輸入，也有衝擊本地生態環境的高度風險，稍有不慎就可能造成國民健康、國內寵物、野生動物、經濟動物的重大損害，因此對於走私動植物，法律採取最高規格的檢疫措施。

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