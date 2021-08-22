高端明開打！李秉穎釋疑「保護力」：有85-90%　3大類疫苗效果一次看

▲衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎。（資料照／指揮中心提供）

記者張乃文／綜合報導

高端疫苗明開打，不過外界仍對其保護效力提出質疑。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎則預期，高端疫苗以橋接方式來看，保護力差不多會是85-90%；而目前檯面上的幾大廠牌疫苗，保護力最高為mRNA疫苗，約為95%、和高端同樣是蛋白疫苗的Novavax則有90%；接著是腺病毒疫苗為70%。

Delta疫情全球肆虐，國內公衛專家分析指出，冰島因為Delta病毒在7月中以後疫情明顯升溫，值得注意的是，大部分本土病例出現打疫苗仍確診的「突破性感染」，分析該國接種的4種疫苗，發現嬌生疫苗的突破性感染比例最多，最少發生的則是莫德納疫苗；後續將針對打嬌生疫苗民眾施打mRNA疫苗加強劑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於各家廠牌疫苗效力，李秉穎在《年代向錢看》分析，目前研究數據的三大類疫苗中，以mRNA的保護效力為最高，有95%，而蛋白疫苗次之，像Novavax有到95%；另外，同樣是蛋白疫苗的國產高端，他也預期，以橋接方式來看，應該會有85-90%的保護力。

至於在冰島發生突破性感染比例最高的腺病毒疫苗，李秉穎也提到，如：嬌生及AZ，保護力差不多是70%，因為疫苗的原始設計就是有加強劑免疫反應不好的問題，第一劑打了腺病毒後，會產生抗體，第二次同樣再注射活的腺病毒進去時，在疫苗免疫反應尚未發揮前，就會被殺死了，這也就是腺病毒疫苗第二劑的增強反應較差的緣故。

李秉穎也提到，當時有和嬌生方面詢問過，為什麼不施打兩劑，他們說法是因為研究數據顯示，施打兩劑後抗體幅度看起來並未上升太多，也就放棄第二劑，保護力大約落在70%，導致後續發生突破性感染機率會較高。

