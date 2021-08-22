　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

許智傑建議政府主導民間募資　設置收養機構照料走私動物

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者林銘翰／台北報導

海巡署日前查獲走私品種貓，農委會防檢局將154隻走私貓全數安樂死，引起社會撻伐，總統蔡英文也在臉書表示，政府必須檢討與精進這樣的制度。民進黨立委許智傑則說，希望未來可以由政府主導，讓民間募資設置收養機構，照料這些寶貴的生命，避免這樣的憾事再發生。

蔡英文21日晚間在臉書發文表示，她知道大家對這次的處置有許多不滿，顯然政府必須檢討與精進這樣的制度，「我們務必要透過修法，在嚴格防疫的前提下，讓執法單位也能就個案的執行」，可以更符合人道精神，讓制度更加周延。

對此，許智傑22日受訪時表示，這些不肖商人為了利益，不顧檢疫走私貓咪，真的很惡質，只是貓咪撲殺令人覺得難過，連最愛貓的蔡英文也覺得不捨跟遺憾。

許智傑建議，希望未來可以由政府主導，讓民間募資設置收養機構，照料這些寶貴的生命，避免這樣的憾事再發生。

此外，行政院長蘇貞昌22日上午受訪時也表示，這種基於防疫需要所做、非常不得已的處理，「像我這樣的愛狗人士，也非常痛心不捨」，但是全世界絕大多數的國家，大概都是用這樣的處理方法，因為防疫實在是太重要了。

蘇貞昌強調，政府最譴責就的就是，為了自己的暴利，不顧貓咪、狗或其他動物的生命，走私讓整防疫可能產生最大破口，而政府在不得已的處理後，也會檢討可以再用什麼樣的方法，處理能夠更符合人道，在防疫最高的要求之下，還可以怎麼樣做到更好。

►契爾氏淡斑神器特價了！

ET快訊
LIVE／新北+1「二級警戒恐到年底」　侯友宜最新說明
安全帽上「裝行車紀錄器」違規？　交通部給答案了
快訊／撲殺154隻貓「農委會要修法了」！　陳吉仲：這週公告
女CEO飛俄選上等精子懷二胎！　霸氣買船寵5國混血大女兒
Google Play強制下架「8款App」！　被認定詐騙
境外移入「突破性感染」累積19例！　最多竟是這支疫苗
雲林增1例本土！　陳時中曝「個案情況」
今增6例本土「分佈4縣市」　這市3例最多
快訊／今日新增10確診　「6本土、4境外」
LIVE／154隻貓被安樂死惹議！陳吉仲緊急說明
LIVE／雙北疫情風險有望調降？　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／新北+1「二級警戒恐到年底」　侯友宜最新說明

安全帽加裝行車紀錄器恐違規？　交通部：可安裝在機車龍頭位置

許智傑建議政府主導民間募資　設置收養機構照料走私動物

安樂死154隻貓「蔡英文允諾修法」　江啟臣：不要看風向才出來講

海底撈徵法務人才「月薪最高10萬元」　北市10企業釋出444職缺

「貓咪何其無辜？」　蔡壁如：該罰的是那些貪得無厭的噁心大人！

提昇女性工作安全　萬美玲提案修正勞基法夜間工作規範

柯文哲曾稱踹貓、把鴿子抓來吃　陳怡君批：裝暖男見縫插針

154隻走私貓遭安樂死　葉毓蘭：終於驚醒了蔡英文總統

蘇貞昌：五倍券是最好限期使用現金　各部會加碼會陸續推出

Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

嚇死！夫妻上山驚見「懸空稻草人」　農民急解釋：是驅趕飛鼠用的啦...

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

男子超商買菸「沒實聯制」被提醒　嗆店員：不會當服務生就不要當

橘貓翻白眼爽睡　不知蝸牛路過臉上

學生挑戰遠距離把垃圾丟進桶裡 結果用力過猛直接甩到2樓超糗

LIVE／新北+1「二級警戒恐到年底」　侯友宜最新說明

安全帽加裝行車紀錄器恐違規？　交通部：可安裝在機車龍頭位置

許智傑建議政府主導民間募資　設置收養機構照料走私動物

安樂死154隻貓「蔡英文允諾修法」　江啟臣：不要看風向才出來講

海底撈徵法務人才「月薪最高10萬元」　北市10企業釋出444職缺

「貓咪何其無辜？」　蔡壁如：該罰的是那些貪得無厭的噁心大人！

提昇女性工作安全　萬美玲提案修正勞基法夜間工作規範

柯文哲曾稱踹貓、把鴿子抓來吃　陳怡君批：裝暖男見縫插針

154隻走私貓遭安樂死　葉毓蘭：終於驚醒了蔡英文總統

蘇貞昌：五倍券是最好限期使用現金　各部會加碼會陸續推出

柯文哲提餐廳座位「疫苗分區法」！陳時中曝考量：恐怕難達到效果

隱身山林秘境！烏來絕美「溫泉天堂」　飄浮在翠綠湖畔喝下午茶

高雄租房月噴6千！51K男「想買蛋黃區公寓」　老鳥經驗談：效益最大

郭婞淳神秘現身力挺中華男籃　陳盈駿喊話「一心」出征

學生妹手滑　iPhone從6樓掉到1樓「完全沒事」原因曝！網驚喊太扯

改裝車深夜群聚吵死人！　桃警封鎖攔查取締19件

雙北風險等級要調降？　陳時中曝考量：在二級內維持正常生活

LIVE／新北+1「二級警戒恐到年底」　侯友宜最新說明

胡瓜再缺席《大集合》　八點檔男星當裁判...一上場秀護腰

154隻走私貓被安樂死！陳吉仲籲修法：走完檢疫程序後讓動物留下來

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

政治熱門新聞

安樂死154隻貓「柯文哲沉重喊話」　2.2萬人朝聖戰翻

安樂死走私貓　農委會主委解釋

154走私貓被「人道處理」　蔡英文痛心

新冠致死率高全球2倍　立院法制局籲查明

AIT入境隨俗中元普渡！紙錢燒美金　還準備這款「非賣品」

海底撈徵法務人才「月薪最高10萬元」

陸軍副司令兒酒醉譙警　八軍團大怒：刑懲併行檢討嚴懲

霧峰林家祖先是國民黨　後代竟跑去革命

陳時中「硬啦」口罩來自它　網敲碗想要「話題口罩」大展商機

快訊／新北公布足跡　確診者曾赴板橋、中和2家羽球館

走私貓遭安樂死！網友灌爆蔡英文臉書

網稱北市浪浪安樂死六都第一　北市回擊

快訊／北市+2皆在大安區！　柯文哲：其中一個是不明感染源

154隻走私貓遭安樂　柯文哲：動物的命也是命

更多熱門

相關新聞

154貓安樂死　他反問：如果是蛇呢？

154貓安樂死　他反問：如果是蛇呢？

高雄海巡日前查獲154隻走私品種貓，防檢局證實於21日下午全數安樂死，引發社會極大討論。重症醫師陳志金在臉書上發文，表示該受譴責的是走私動物、以及助長走私的「購買」行為，但也呼籲大家同時思考，如果今天走私的是其他動物，如：蛇、蝙蝠、穿山甲等，同樣執行安樂死時，大家的愛心會不一樣嗎？

曾險撲殺130萬隻狗！律師3點分析

曾險撲殺130萬隻狗！律師3點分析

LIVE／陳吉仲說明「154隻貓安樂死」事件

LIVE／陳吉仲說明「154隻貓安樂死」事件

安樂死154隻貓「蔡英文允諾修法」　江啟臣：不要看風向才出來講

安樂死154隻貓「蔡英文允諾修法」　江啟臣：不要看風向才出來講

154隻走私貓安樂死史上最大宗！

154隻走私貓安樂死史上最大宗！

關鍵字：

海巡署農委會防檢局走私安樂死許智傑蔡英文蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

夏如芝不滿154隻貓安樂死！

上海14歲女墜樓亡！「千字血淚指控」逼哭網

她15個預言夢已中13！剩下1災難恐近日應驗

金曲神秘新人壞特「正臉照」曝光！　脫帽+全素顏...網嚇：超幼齒

黃少祺罕動怒！兒住防疫旅館「每天餓到受不了」

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

33億買下台中5000坪土地　日月光第三代小夫妻曝

直擊王子、郭雪芙深夜親密吻戲！

莊凌芸年僅21歲輕生！

安全帽一裝「行車紀錄器」就違法

金曲奪獎神秘人「?te壞特」是準外科醫師

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

靠新車發現男友嘿咻別人　她崩潰痛哭

阿公倒車壓扁鐵碗　受害汪超無奈

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

更多

最夯影音

更多
Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手
瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面