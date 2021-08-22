許智傑建議政府主導民間募資　設置收養機構照料走私動物

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）



記者林銘翰／台北報導

海巡署日前查獲走私品種貓，農委會防檢局將154隻走私貓全數安樂死，引起社會撻伐，總統蔡英文也在臉書表示，政府必須檢討與精進這樣的制度。民進黨立委許智傑則說，希望未來可以由政府主導，讓民間募資設置收養機構，照料這些寶貴的生命，避免這樣的憾事再發生。

蔡英文21日晚間在臉書發文表示，她知道大家對這次的處置有許多不滿，顯然政府必須檢討與精進這樣的制度，「我們務必要透過修法，在嚴格防疫的前提下，讓執法單位也能就個案的執行」，可以更符合人道精神，讓制度更加周延。

對此，許智傑22日受訪時表示，這些不肖商人為了利益，不顧檢疫走私貓咪，真的很惡質，只是貓咪撲殺令人覺得難過，連最愛貓的蔡英文也覺得不捨跟遺憾。

許智傑建議，希望未來可以由政府主導，讓民間募資設置收養機構，照料這些寶貴的生命，避免這樣的憾事再發生。

此外，行政院長蘇貞昌22日上午受訪時也表示，這種基於防疫需要所做、非常不得已的處理，「像我這樣的愛狗人士，也非常痛心不捨」，但是全世界絕大多數的國家，大概都是用這樣的處理方法，因為防疫實在是太重要了。

蘇貞昌強調，政府最譴責就的就是，為了自己的暴利，不顧貓咪、狗或其他動物的生命，走私讓整防疫可能產生最大破口，而政府在不得已的處理後，也會檢討可以再用什麼樣的方法，處理能夠更符合人道，在防疫最高的要求之下，還可以怎麼樣做到更好。