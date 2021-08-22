國中妹飲料店打工失身！3個月只賺1000　老闆：我是竹聯幫大哥

▲花母知情後，帶著少女到警局報案，對張男提告性侵罪。（圖／讀者提供）

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在高雄市一家知名連鎖飲料店老闆張姓男子，竟向未成年少女小花（化名），誆稱自己是婦產科醫師，多次對小花指姦得逞，事後，他還聲稱自己是「竹聯幫大哥」、「前調查局幹部」，威脅小花不得讓其他人知情，誇張行徑令人髮指。

「他（張男）跟我說他是竹聯幫大哥，還有調查局什麼職位的，要我不能跟別人說，我怕他傷害我，店裡面也都是他的人，所以我不敢說。」小花對母親說，讓花母感到相當不捨與心疼。

「我女兒打工也沒給我女兒薪水，他說飲料店沒賺錢，所以她們沒有薪水領。」花母表示，張男對店內員工聲稱，飲料店如果沒有賺到錢，也沒有薪水可以發，最後小花在飲料店打工3個多月來，只領到1000元薪水，就連薪資單都沒有。

「我希望讓社會大眾知道這個壞人，不要再有無知的少女受害。」花母透露，聽說還有其他曾在這間飲料店工作的少女，也曾經受到張男侵犯，「我想跟那些被欺負的女孩說『你們沒有錯，要勇敢到警局報案』。」花母一想到有其他女孩受害，心疼聲淚俱下。

據了解，張姓男子今年47歲，去年加盟飲料店販售古早味紅茶，他聲稱，自已開店是給家庭失能的少年、少女，將精力寄託在工作上，不在社會上惹事生非，但這個原本是失能家庭的避風港，卻變成少女煉獄。

對此，本刊致電張男，他表示，對這件事並不知情，並否認有性侵少女，目前一切都已經委請律師處理，全案也已經進入司法，接著他聲稱自己工作在忙，隨即掛上電話。

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