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他高調自爆「特權打莫德納」！怒喊：這一針大家都想要　網看傻：閉嘴

▲▼0802大東文化藝術中心疫苗接種。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲新冠疫苗接種。（示意圖非當事人／記者賴文萱翻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

國內新冠疫情逐漸趨緩，不過何時能施打到「救命疫苗」仍是多數民眾關心的焦點。對此，就有一名網友昨（20日）曬出疫苗黃卡，高調透露自己打了特權疫苗，並且直言「關係疫苗是真的存在的！」貼文曝光後，引發大批網友看傻痛批，「偷打到疫苗很驕傲？要靠關係打就閉上你的嘴！」

有一名網友20日在Dcard以「我無法尊重你的選擇，因為這一針大家都想要」為題發文表示，自己打完了莫德納疫苗，「如果有這支針可以選，有多少人願意選高端？網路上都有資料，大家都是明白人，問題是你們沒得選，可以說是不得已而為之。」

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▲▼有網友自爆特權施打莫德納疫苗，網友全看傻。（圖／翻攝Dcard）

▲有網友自爆特權施打莫德納疫苗，眾人全看傻。（圖／翻攝Dcard）

原PO透露，「自己工作的機構在社會局的網站中，提供資源連結的社福單位某處搜得到，但我們不屬於第6類的社福單位，直到最後有社會局的人看不下去，用手中分配到的疫苗，叫我們過去打。」

原PO表示，「關係疫苗是真的存在的！不要騙人了，我自己就是靠關係才打到的，一查就能找到，我說出來也有著被查水表的風險，可憐吶，那為什麼我還是選擇說出來呢？如果疫苗沒得選，也沒有社會上的關係，我和各位年輕人一樣只能看著高端心裡惴惴不安，所以我無法尊重你的選擇，因為我們所有人都知道，這其實根本沒有選擇。」

▲▼有網友自爆特權施打莫德納疫苗，網友全看傻。（圖／翻攝Dcard）

▲該網友曬出疫苗接種黃卡，上頭顯示施打莫德納疫苗。（圖／翻攝Dcard）

貼文曝光後，引起許多網友看傻了眼直呼，「偷打到疫苗很驕傲？要靠關係打就閉上你的嘴」、「阿不就好棒棒」、「第一次看到有人靠關係還這麼高調的，你就別被翻出來」、「沒幫弱勢族群倡議，反而自己插隊打特權疫苗，因為你的插隊，排擠到比你弱勢還在守規矩排隊等候的族群！」。

也有部分網友無奈感嘆台灣現實狀況，紛紛回應「早就知道了，真以為台灣很民主嗎」、「我也很多朋友靠關係先打了，不過這就是人性不是嗎？」、「早就知道了，不然第二類高官暗插了10幾萬人哪來的？」、「每個國家都是這樣啊，也不只有疫苗ㄧ事如此」。

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