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上海本土+2！國際貨機人員中標　浦東急關貨運站

▲上海浦東機場工作人員確診，相關地區防疫升級。（圖／CFP）

▲上海浦東機場工作人員確診，相關地區防疫升級，貨運站也因此關閉。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸的國際出入境口岸，再爆本土疫情！據「上海發布」通報，8月20日0—24時，上海新增兩例本土新冠肺炎確診病例，均為浦東機場境外貨機工作人員。目前，浦東機場已暫時關閉貨運站，保障客運分流，上海兩地也隨之升級為中風險地區。

上海官方通報訊息表示，20日上海新增的2例本土新冠肺炎確診病例，一為衣索比亞籍，在浦東機場為境外貨機服務的外航機械工程師，一為中國籍，在浦東機場境外貨機作業區的工作人員，2例病例均常住浦東新區。

據《財新網》報導，受疫情影響，浦東機場已在20日上午，關閉所有貨運站，預計未來浦東機場的航空貨運業務將受到較大影響。數據顯示，浦東機場是中國大陸吞吐量最大的貨運機場，2020年貨郵吞吐量達368.66萬噸。

▲上海浦東機場工作人員確診，相關地區防疫升級。（圖／CFP）

▲上海加大風險地區，核酸檢測篩查力度。（圖／CFP）

上海機場集團副總裁周俊龍指出，接獲疾控部門通報後，浦東機場立即啟動應急預案及防控措施，截自20日18時，浦東機場地區完成核酸檢測採樣36626人，5312人核酸檢測結果為陰性。

值得注意的，兩人均已完成全程疫苗接種，但仍在例行性核酸檢測中，出現結果異常，後被確診為新冠肺炎；從疫調結果來看，兩人足跡除住處外，還包括酒店、超市、餐廳、小賣部等，官方正對所有查明的密切接觸者進行隔離醫學觀察。

另一方面，上海市衛健委還公布，8月18日上海松江區新增的一例無密接接觸、境外旅居史的本土確診病例，感染的是Delta變異株。官方判斷，該確診病例感染源可能來自：暴露於境外輸入病毒污染的人員或環境，個人存在防護疏忽而引發的感染。

事實上，在此之前，大陸已有南京祿口國際機場、河南鄭州第六人民醫院、廈門機場等出入境口岸，陸續爆發相關工作人員染疫，後被認為與Delta變異毒株入侵有關的案例，使得出入境口岸成為中國大陸現階段的防疫重點，包括本月2日，上海浦東機場也曾有一例貨運區外航貨機服務人員確診，同樣被證實為Delta變異株。

由於上海浦東機場傳出疫情，廣州白雲國際機場21日在官方微博上通報，根據廣州市最新防疫要求，今日起，從上海浦東機場飛來廣州的航班所有旅客抵達白雲機場後，需在查驗「健康碼」綠碼和體溫檢測基礎上，100%接受現場免費核酸採樣。

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