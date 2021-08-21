快訊／台南仁德區工廠起火　40多名消防弟兄衝到場全力搶救

▲台南市仁德區工廠起火，現場冒出火舌及大量濃煙，消防人員全力搶救中。（圖／郭鴻儀臉書，下同）

記者林悅／台南報導

台南市仁德區1處工廠，21日凌晨0時17分許發生火警，台南市消防局據報出動20多部消防車及人員40多人前往搶救，由於現場有石化工業設備設施，火勢很大，消防人員布多條水線射水搶救外，並防止火勢擴大延燒，目前全力搶救中。

台南市消防局119勤務中心於21日凌晨0時17分許據報，台南市仁德區工廠起火，火場內有石化工業設備設施，119馬上出動仁德分隊、大橋特搜分隊、崇善分隊、後甲分隊、復興分隊、文賢分隊、東門分隊、歸仁中隊、歸仁分隊、第五大隊等20多部各式消防車及人員40多人前往搶救。

仁德車組到達火場時發現，起火的是工廠，2、3樓層火勢很大，約有400平方公尺，火舌竄出火勢很大，並冒出大量濃煙，119馬上再出動水箱車前往增援，並布多條水線搶救外，並防止火勢擴大延燒。消防人員發現起火的為工廠機器設備及化學原料，消防局調來空拍機協助掌握火場狀況，目前正漏夜全力射水搶救中。

台南市議員郭鴻儀在臉書指出，於21日凌晨0時14分許途經仁德交流道，驚覺1家顏料廠竄出火花，立即撥打119通報火警，直至消防車到達工廠大門，該公司駐衛警才知有災發生，目前消防隊正全力控制火勢，請途經中山路仁德交流道附近的好朋友們，留意路況及視線，請勿在現場逗留，更不要前往鄰近處圍觀。



該顏料廠生產色母等工業原料，火警產生大量濃煙及刺激異味，郭鴻儀提醒鄰近區域仁德、東區（國道一號以西），緊閉門窗減少異味滲入。

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