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草間彌生操刀設計「紅斑點」公車　日本市民狠酸：這是染上重病吧

▲▼草間彌生設計的公車「水玉亂舞號」。（圖／翻攝自推特@misako1220mama、@117takecyanman、@hachi_kuji）

▲草間彌生設計的公車「水玉亂舞號」。（圖／翻攝自推特@misako1220mama、@117takecyanman、@hachi_kuji，下同）

記者張寧倢／編譯

日本知名藝術家草間彌生是具有領導地位的當代藝術創作者，還曾來台開展，廣受台灣民眾歡迎。然而，最近草間彌生為家鄉松本市親自設計一輛公車，白底紅點的搶眼造型卻被部分民眾唾棄稱，這根本就是一輛「染上重病」的公車。

▲▼草間彌生設計的公車「水玉亂舞號」。（圖／翻攝自推特@misako1220mama、@117takecyanman、@hachi_kuji）

根據日媒《J-Town Net》報導，草間彌生出身長野縣松本市，最近她受邀與地方交通單位推出的Town Sneakers城市循環巴士計畫合作，親自設計了一輛「草間公車」，還取名為《水玉亂舞號》，白底公車點綴了許多紅色圓點，行駛在路上相當吸睛。但一名日本網友＠dot_kyomu卻發文表示，無論男女老少看到都認為這輛公車「感染了重病」，非常貼近當地市民。

不僅如此，＠dot_kyomu還笑說，連小學生們一看到這輛公車經過就會把大拇指藏在拳頭裡，屏住呼吸，直到公車走遠為止。因為在日本風俗中，「大拇指」和「父母」被連結在一起，只要看到舉辦葬禮或靈車經過，都會將大拇指藏起來，避免死靈和穢氣影響到父母的健康或壽命。這篇推文已經累積1.3萬人按讚和7000多人轉推，獲得廣大迴響。

▲▼草間彌生設計的公車「水玉亂舞號」。（圖／翻攝自推特@misako1220mama、@117takecyanman、@hachi_kuji）

有網友留言稱，「病得好重啊」、「如果我是對向車就糟糕了」、「走在路上也密集恐懼症發作」、「好像什麼恐怖故事的設定」、「這已經採用了嗎？」、「天然痘」、「是靈車嗎？我也有藏住大拇指喔」。＠dot_kyomu也在留言區貼出，用紅白點當作設計主軸的美術館與自動販賣機的照片稱，美術館也被公車傳染了。

松本市官方表示，這輛《水玉亂舞號》公車蘊含草間彌生的冀望，紅色水玉（圓點）是象徵人間的愛與和平，希望從熱愛的家鄉開始，實現世界和平，也有許多民眾慕名詢問「草間公車」的行駛時刻表，雖然巴士間距20分鐘一班，但可惜的是，《水玉亂舞號》是隨機發車，頻率也不高，夠幸運才能剛好搭上。負責人表示，這次推特上的迴響出乎意料，但這也是對藝術的一種理解，每個人對藝術的感受都是不同的。

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