驚見針頭！台中13期重劃區飆車噪音擾民　中市府緊急封路

▲▼台中13期重劃區深夜飆車噪音擾民，不時還會找到針頭，市議員羅廷瑋要求改善。（圖／羅廷瑋服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市位在南區、南屯區交界的13期重劃區，要到年底才會將土地所有權狀發還給地主，目前人跡罕至，一到深夜就成了飆車族的賽車場，刺耳的引擎聲不但擾人清夢，地面還遇而會撿到針頭，已成治安死角，市議員羅廷瑋要求相關單位重視解決，市府表示，上午會先吊掛鈕澤西護欄圍埋路口，阻擋飆車族進入。

羅廷瑋表示，13期重劃區還有許多道路尚未開放通行，變成車友賽車競速的練習場地，附近住戶對於夜間所產生的噪音不堪其擾，許多員警私底下也抱怨防不勝防，非常難以抓捕，路邊不時還發現有針頭，變成非常難以防範的灰色地帶，希望政府能夠重視。

羅強調，他在議會要求市府引進科技執法器材後，台中市截至6月底為止共執行54場次，開罰35件、無法開罰但有噪音疑慮也有55件，但成效還有待改進，他希望市府在熱區規劃固定、常態式的執法地點，徹底解決飆車噪音問題。

市府地政局表示，13期重劃區還有部份工程未完成，加上一些地主有意見，最快要等年底才會發還土地權狀給地主，針對飆車族半夜製造的噪音擾民問題，上午會先以鈕澤西護欄圍堵，讓飆車族無法進入。

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