塔利班攻入監獄！英囚犯「腳踩拖鞋」狂逃　他曝：一路都是鮮血

▲塔利班攻入阿富汗首都喀布爾。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名退役士兵去年因在阿富汗境內違法販賣酒精，被關押在首都喀布爾的監獄。塔利班（Taliban ）日前攻入喀布爾時，監獄外爆發槍戰，他幸運逃過一劫後穿著夾腳拖跟背心，越過滿是血跡的道路，最後在英軍的協助下順利搭機返國。

根據《太陽報》報導，現年56歲的卡麥隆（Ian Cameron）曾在英國皇家憲兵隊服役24年，但他在近年3月因違法在阿富汗境內賣酒，所以被當局判處5年有期徒刑，就關押在喀布爾機場北邊卡薩巴（Qasaba）地區的監獄內。結果塔利班15日進攻喀布爾時，直接在監獄外爆發槍戰，卡麥隆指出，「每個拿槍的人都高喊著『真主至大』（Allahu Akbar）當我們試圖想要跑出去時，子彈就瘋狂地打在旁邊的牆壁上。」

'I broke out of Afghanistan jail and fled Taliban in my flip flops' says Brit former soldier https://t.co/SNTfnHGugy — The Sun (@TheSun) August 20, 2021

最後他和幾名囚犯則在警衛的協助下，躲進一個安全房內。卡麥隆說，他當時打電話給妻子告別，「我經歷過很多很難熬的時刻，但這次是我第一次真的覺得我要死了。」門外持續一個多小時的槍戰，突然安靜下來，警衛開門後，大概有1000名囚犯開始往外跑，當時穿著夾腳拖和背心的卡麥隆也跟著往外逃，「一路上都是血，我從沒見過這麼多血。」

卡麥隆回憶起當時的經過，其他囚犯給了他一條大圍巾跟口罩，並且將卡麥隆圍住，讓他的西方面孔不要那麼顯眼，「我一直問他們發生什麼事，但他們卻說，『噓！不要說話，不要說任何一個字，只管低著頭。』」

隨後，卡麥隆聯繫上他在當地的朋友，協助他尋找英國軍隊，但當時成千上萬的人全部擠在前往機場的道路上，狀況十分混亂。卡麥隆表示，「我們不斷在車流中奔跑，並試圖避開塔利班。」最後花了兩個小時的時間抵達機場，而他的腳沾滿了黑泥，甚至磨出水泡還流血。

▲許多民眾攜家帶眷想逃離阿富汗。（圖／達志影像／美聯社）



卡麥隆在機場外被阿富汗士兵拒絕進入後，輾轉來到機場東南邊的巴倫飯店（Baron Hotel）安全區，現場的三名英國士兵也認出他來，並協助他離開。卡麥隆說，整個最難熬的部分就是搭上撤離車輛後，準備前往機場的這段路，千百個阿富汗男人、女人和孩子絕望地看著你，「我對於把這些人留在這裡感到非常內疚，誰知道他們會不會平安出來呢？」

目前卡麥隆因身上沒有攜帶證件，所以必須在伯明罕的一間飯店內隔離10天，「當我到達飯店時，我坐下來嘆了一口氣，然後就去浴缸放水，這是我六個月來第一次洗澡。」卡麥隆說監獄裡的環境非常惡劣，就連飲食都很差，「我曾經想把麵包餵給鳥吃，結果連牠們都不想吃。」

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