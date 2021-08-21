僅差200公尺難到達　美軍派契努克直升機載169人至喀布爾機場

▲大批等待逃難的難民聚集在喀布爾機場外。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國國防部20日表示，美軍動用3架軍用直升機，在阿富汗首都喀布爾將169位美國人從200公尺外的飯店載至機場。

據路透社報導，美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，由於這些美國人無法抵達機場門口，因此週四決定啟用直升機，將他們從附近的大亨飯店（HotelBaron）載到機場。

法新社報導，這是美軍願意且能夠抵達獲得美軍控制的喀布爾機場以外地區協助民眾撤離的首度證明。柯比表示，美軍啟用了3架契努克式（Chinook）直升機在大亨飯店接應美國公民。

這群美國人原本打算以步行方式到喀布爾機場的艾比門（Abbey Gate），但那裡聚集了一群人，美國官方擔憂美國公民的安全。自從美軍從週一接管喀布爾機場以來，他們一直避免離開艾比門，以避開與重掌政權的塔利班組織發生衝突。

柯比提到，「艾比門外聚集了一大群人，不是每位美國人都相信他們能夠穿越人群，因此當地指揮官主動採取行動，駕駛直升機到那裡接應他們至機場。」

美國總統拜登在週五的演說當中提到有169名美國人獲救，但並未提供更多細節。

美國國防部表示，派駐機場的美軍指揮官與塔利班（Taliban）當地指揮官保持頻繁聯繫，以便美國公民及持有美國簽證的阿富汗人能更加容易抵達機場離境。