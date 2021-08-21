詭！塔利班5個「不同語言官網」無預警關閉 　時機敏感原因仍不明

▲塔利班組織旗下5個語言的官網無預警下架。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

塔利班組織攻陷阿富汗首都喀布爾後，隨即對當地進行掌控，並在19日宣布成立阿富汗伊斯蘭酋長國。不過20日卻傳出，塔利班旗下5個分別由不同語言架設的官網竟然無預警關閉，目前原因仍然不明。據了解，這5個網站都是採用網路安全公司CloudFlare所提供的服務，然而目前該公司並未對此事作出回應。

根據《華盛頓郵報》報導，塔利班組織平時會透過各種語言的官網向國際社會傳遞官方消息，以進行宣傳，然而20日卻有人發現，塔利班的普什圖語（Pashto）、達利語（Dari）、阿拉伯語（Arabic）、烏爾都語（Urdu）以及英語官網突然被關閉，時間距離塔利班掌握阿富汗僅5天，時機敏感，也引發討論。

目前尚不清楚這5個網站下線的真實原因，不過在此之前這些網站都受到CloudFlare保護。CloudFlare是一間網路安全公司，負責協助網站提供內容並防止網路攻擊。不過該公司尚未針對塔利班官網關閉一事做出回應。

另一方面，監控網路極端組織的賽德情報集團（SITE Intelligence Group）表示，塔利班內部所使用的多個WhatsApp群組已經被關閉。據悉，WhatsApp已經禁止塔利班的官方帳號使用他們的服務。

WhatsApp發言人邦尼（Alison Bonny）稱，「我們有義務遵守美國的制裁法律，包括禁止塔利班的官方帳戶運作。有鑑於阿富汗不斷變動的局勢，我們正在從美國相關單位取得更多情報。」

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