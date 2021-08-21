　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

監獄上演SOD！男囚犯「摟腰熱吻」女獄警　激情偷拍外流

▲▼監獄SOD！男囚熱吻女警　激情偷拍曝光。（圖／翻攝自YouTube／bigjblog）

▲霍格熱吻女警偷拍畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／bigjblog）

記者張方瑀／綜合報導

英國蘇格蘭一所監獄日前傳出偷拍事件，一名囚犯在女獄警未察覺的狀況下，用偷偷帶進監獄內的智慧型手機，錄下兩人激吻的畫面，但女警在影片曝光前就已離職，該名囚犯也早在上個月就已出獄。

根據《每日郵報》報導，關押在蘇格蘭艾迪威爾監獄（HMP Addiewell）的囚犯霍格（Kevin Hogg）因交通案件被判3年，結果他竟在坐牢期間用手機違法偷拍。

從曝光的影片可以看到，他先是將違禁的手機放置好後，轉身喝了幾口水，接著20多歲的女獄警就開門進來，兩人就直接熱烈的擁吻起來，接著獄警向霍格說了幾句話就離開了房間。

▲▼監獄SOD！男囚熱吻女警　激情偷拍曝光。（圖／翻攝自YouTube／bigjblog）

▲▼霍格將女警拉進門內熱吻。（圖／翻攝自YouTube／bigjblog）

▲▼監獄SOD！男囚熱吻女警　激情偷拍曝光。（圖／翻攝自YouTube／bigjblog）

知情人士透露，女警得知有這段畫面存在之後，受不了曝光的壓力就在上個星期辭職；而這段影片似乎是在好幾個星期前拍攝，直到近日才曝光，因為霍格已經在上個月就出獄。他們一開始認為霍格偷拍影片是為了要敲詐，但最後認為他應該只是想要炫耀。

有人認為，女警看起來像是被脅迫親吻，但另外有人指出，獄房內都有緊急通報按鈕，若她真的是被強吻的話，應該會在第一時間按鈕求救，「所以她跟囚犯的關係應該是出於自願的。」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►大同電鍋變粉紅色還打折！

ET快訊
辣妻下海愛上客人甜喊：老公！　人夫見「使壞照」綠炸
三峽惡火釀第5死！3寶媽苦撐11天不治　只剩植物人哥哥倖存
快訊／午後熱對流旺盛！　14縣市大雨特報
才歇業半個月！24H「建宏牛肉麵」驚爆回歸　地點曝光
走私250隻貓咪將1針安樂死！　動保出手喊話了
監獄上演SOD！男囚犯「摟腰熱吻」女獄警　激情偷拍片外流
妹子參加聯誼　聽「鋼鐵大公司」秒撲上！內行曝：領80K準時上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓mRNA疫苗荒！獲羅馬尼亞「人道救援」捐贈45萬劑莫德納

塔利班攻入監獄！英囚犯「腳踩拖鞋」狂逃　他曝：一路都是鮮血

僅差200公尺難到達　美軍派契努克直升機載169人至喀布爾機場

詭！塔利班5個「不同語言官網」無預警關閉 　時機敏感原因仍不明

監獄上演SOD！男囚犯「摟腰熱吻」女獄警　激情偷拍外流

阿富汗政府軍「奪回3地」　最新畫面曝光！傳塔利班60戰士死傷

阿富汗逃亡實景曝！持英國護照擠3天仍被擋　上不了機絕望苦等救援

影／塔利班血腥暴行曝！夫妻車上擺國旗遭毆打強擄　男子行蹤成謎

美撤阿富汗　中國是最大贏家？專家曝北京「國際地位」真正考驗

日狼男站務員「女廁藏攝影機」偷拍！5個月後被抓包　隔日惱羞自殺

許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

外送妹半夜送15份火鍋被棄單　她轉念將餐點送員警請吃消夜

休旅車開「隱藏版路線」下交流道　直接跨分隔島！後方駕駛急煞停

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

王嘉爾即興演唱「I Love you 3000」　抒情小菸嗓網讚：轉音好絕

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

南鐵拆遷「最後一戶」強拆驅離　250警凌晨包圍黃家破門清場

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

南韓mRNA疫苗荒！獲羅馬尼亞「人道救援」捐贈45萬劑莫德納

塔利班攻入監獄！英囚犯「腳踩拖鞋」狂逃　他曝：一路都是鮮血

僅差200公尺難到達　美軍派契努克直升機載169人至喀布爾機場

詭！塔利班5個「不同語言官網」無預警關閉 　時機敏感原因仍不明

監獄上演SOD！男囚犯「摟腰熱吻」女獄警　激情偷拍外流

阿富汗政府軍「奪回3地」　最新畫面曝光！傳塔利班60戰士死傷

阿富汗逃亡實景曝！持英國護照擠3天仍被擋　上不了機絕望苦等救援

影／塔利班血腥暴行曝！夫妻車上擺國旗遭毆打強擄　男子行蹤成謎

美撤阿富汗　中國是最大贏家？專家曝北京「國際地位」真正考驗

日狼男站務員「女廁藏攝影機」偷拍！5個月後被抓包　隔日惱羞自殺

桃警掃黑肅槍緝毒　擒竹聯幫+天道盟正義會+太陽會804人

接到好友去世噩耗⋯Jessi悲痛缺席《第六感2》　劉在錫替她請假

南韓mRNA疫苗荒！獲羅馬尼亞「人道救援」捐贈45萬劑莫德納

特斯拉傳將推出「Model Y超級長程版」　續航力可達640公里！

江啟臣「帶職參選」國民黨主席　張亞中批違反「正派」形象

多次危險手術仍樂觀向學！洪英珊獲總統獎　把榮譽給家人、醫護

解放軍展示新型導彈　稱克服電磁干擾「癱毀敵方防禦系統」

鎮瀾兒童家園網站遭駭個資外洩　30捐款人接詐騙電話

塔利班攻入監獄！英囚犯「腳踩拖鞋」狂逃　他曝：一路都是鮮血

醉男公車站突襲17歲少年　扯脖拉口罩！動機3個字全場傻眼

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

國際熱門新聞

OnlyFans宣布禁止色情！老司機集體崩潰

格陵蘭冰蓋頂部　第一次出現降雨

塔利班清算！警察局長亂槍處決畫面曝

美國C-17塞滿阿富汗人撤離！　正確人數曝光

父母「穿過鐵絲網」拋嬰兒　美軍曝最新下落

影／女記者問「是否接受女性執政」　塔利班竟當場笑噴

放塑膠板防疫　紐時揭：反增風險

大兵變奶爸　懷擁擁阿富汗嬰兒安撫

阿富汗政府軍棄械逃　神學士接手2000輛裝甲車

美懸賞1.4億！塔利班頭號通緝犯現身

印度神童預言6度成真　未來3月都危險！

沖繩宮古島　世界感染最嚴重地區

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

36萬粉男網紅找未成年小弟性交易　還拍片收藏

更多熱門

相關新聞

持英國護照擠3天！他要上撤僑班機仍被擋

持英國護照擠3天！他要上撤僑班機仍被擋

阿富汗首都喀布爾的機場外圍，如今仍擠滿各國公民與曾為西方國家工作的阿富汗人士，希望能盡快撤離。機場附近一座由英軍鎮守的建築物外，也有一群人正在揮舞著手中的英國護照，希望能進入建築物獲得庇護，並跟隨英軍一同撤離。然而即使這些英國公民已獲得大使館的許可文件，他們依舊被阿富汗保全擋在了門外。

狼男站務員女廁偷拍！5個月後被抓包　隔日惱羞自殺

狼男站務員女廁偷拍！5個月後被抓包　隔日惱羞自殺

潮州警友辦事處+顧問　頒發36案獎勵金激勵員警

潮州警友辦事處+顧問　頒發36案獎勵金激勵員警

1句話證明在竹科上班！網狂推「5個字」：超有感

1句話證明在竹科上班！網狂推「5個字」：超有感

以墾丁觀光做掩護販 警溯源緝獲7藥頭

以墾丁觀光做掩護販 警溯源緝獲7藥頭

關鍵字：

英國監獄警察偷拍

讀者迴響

熱門新聞

獨自棲息10年！水族館「雌鯊竟產下小鯊魚」

內行人才知！她曝全聯10大隱藏美食

阿公倒車壓扁鐵碗　受害汪超無奈

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

獨／新手媽副乳腫脹！醫一擠竟噴汁！驚喊：還有頭

勞動部擴大發放1萬元紓困金　下周一開始申請

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

快訊／全國二級警戒恐延長至9/6　雙北評估降為「中風險區」

韓射箭大叔「摘掉眼鏡」變帥了！無奈揭真實年齡

14歲少女曾喊「給我一個完整的家」卻溺斃！男友崩潰痛哭

許藍方直播淚崩！　「眼眶爆紅」哽咽道歉

iPhone 13 Pro「8款新色」一次看！

剃光頭凌辱！台大女遭肢解17塊埋花圃

痣「長在身體6部位」財運爆棚

更多

最夯影音

更多
許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...

許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...
阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

外送妹半夜送15份火鍋被棄單　她轉念將餐點送員警請吃消夜

外送妹半夜送15份火鍋被棄單　她轉念將餐點送員警請吃消夜

休旅車開「隱藏版路線」下交流道　直接跨分隔島！後方駕駛急煞停

休旅車開「隱藏版路線」下交流道　直接跨分隔島！後方駕駛急煞停

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面