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疫苗中和抗體效價PK　食藥署證實高端勝AZ 達3.4倍

高端疫苗總經理陳燦堅。（圖／高端疫苗提供）

▲高端疫苗總經理陳燦堅。（圖／高端疫苗提供）

生活中心／綜合報導

食藥署證實高端疫苗的中和抗體效價數值遠遠優於AZ疫苗！衛福部17日公布200位國人接種AZ疫苗的中和抗體效價為187.9，並證實國產的高端疫苗的效價總數值，與業者公布2期臨床試驗期中報告的662差不多，高端的中和抗體效價比值是AZ疫苗的3.4倍。

相較另一家國產疫苗聯亞未通過EUA審查，食藥署藥品組副組長吳明美17日說明因為中和抗體效價，必須與對照的AZ疫苗比較達到其0.67倍，也就是效值須達125.89，但是聯亞並未達標。反觀同樣是國產疫苗的高端，與AZ中和抗體效價比值達3.4倍。

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食藥署於6月公布COVID-19疫苗的審查標準，以免疫橋接（immuno-bridging）方式，採用免疫原性(中和抗體)作為替代療效指標，衡量國產疫苗誘發產生的免疫原性結果是否與國人接種國外已核准EUA的疫苗相當，作為支持國產疫苗療效的佐證。疫苗的中和抗體效價究竟有多重要？國內公衛權威的前副總統、中研院院士陳建仁曾說「中和抗體效價依然是判斷疫苗有效性的重要指標」，因為接種疫苗產生的中和抗體效價，與疾病和死亡率的下降有密切相關。

因為抗體是免疫系統對抗外侮的蛋白質，且在抗體之中，有部分抗體能攫住敵人的關鍵部位（像是新冠病毒棘突蛋白上的受體結合域）、中和病毒毒性，這樣的抗體被統稱為「中和抗體」。今年5月，國際學術期刊《自然醫學（Nature Medicine）》刊登論文指出「中和抗體水平，能高度預測新冠疫苗的保護力」，因此我國對於國產疫苗EUA最重要的一條規定是療效評估標準，以免疫橋接方式採用免疫原性（中和抗體）做為替代療效指標，國產疫苗第二期臨床試驗所得中和抗體效價必須證明「不劣於AZ疫苗」。根據國際標準和納入統計誤差，「不劣於」的標準就是原數值的0.67倍。

施打疫苗後體內產生多少中和抗體，經過國際認證與保護力有明確的正相關，食藥署所公布的數據顯示國產疫苗高端中和抗體效價遠大於AZ，另一家國產聯亞則低於AZ，施打高端疫苗對防護力是比AZ有更好的效果，這個重要數據應有助於民眾對於高端疫苗的信心。

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關鍵字：

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