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彰化20歲女移工確診！　「2超商、1超市、NET」足跡活動史曝光

▲彰化縣衛生局新增1處確診者足跡。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲彰化縣衛生局新增1處確診者足跡。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化新增1名越南籍女移工(20歲)染疫，她4月結束台中工作回到彰化，並到多間工廠兼職，5月疫情大爆發時有到過萬華及板橋與友人群聚，昨(19)日在轉換雇主時確診，衛生局緊急隔離家人及鄰居共7人，已知採檢人數超過150人，下午已公布她曾前往運動用品店及超商等6處，晚間再新增1處知名服飾品店足跡。

▲彰化縣8月20日新增1例確診案例。（圖／彰化縣政府提供）

縣府公布個案足跡，其中包括8/8日 10:40-10:50、16:10-16:20以及8/12日 22:10-22:20、8/15日22:40-22:50去過7-11超商新香珍門市；8/12日 21:20-21:55去過全聯秀水彰水店、8/15日 19:16-19:40去過動力主義彰化店、8/18 11:55-12:05去過全家便利商店福興番花店。

晚間再公布染疫女移工於15日晚間19:26-19:56分進入彰化市中華路NET彰化一店，停留30分鐘。

▲彰化縣8月20日新增1例確診案例。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

彰化縣衛生局呼籲，為防範發生持續社區傳播，請曾出入上述相關場所之民眾，自出入該場所起14天內，若有出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等或其他不適症狀，請儘速戴口罩就醫，主動告知醫師活動接觸史，並通報彰化縣衛生局，不得搭乘大眾運輸。通報電話：04-7115141，如有任何疑問請來電。

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