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彰化女移工驚爆染疫！3可能感染源含台北社交圈　匡列採檢150人

▲▼彰化縣衛生局長葉彥伯說明。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲▼彰化縣衛生局長葉彥伯說明。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化今日新增1越南籍移工染疫，她到台灣快3年，4月辭掉台中工作回到彰化，並在工廠從事兼職工作，5月及７月到過萬華及板橋，昨(19)日在轉換雇主時採檢確診Ct值34.53，衛生局緊急匡列採檢超過150人，將6名同住家人與1名鄰居居家隔離，同時公布她近日在福興、秀水及彰化市的6處足跡。

▲▼彰化縣新增一例個案。（圖／翻攝王惠美臉書）

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▲彰化縣新增一例個案。（圖／翻攝直播）

衛生局長葉彥伯說明，這名越南籍移工是一名20多歲女性，個案2018年12月20日入境，2021年4月15日之前都在台中工作，今年4月15日搬到彰化，與6名越南籍親友(母親、哥哥及友人、阿姨及阿姨女友人)一起居住，期間有兼職，直到8/19才找到固定工作，轉換仲介公司採檢確診。

▲▼彰化縣新增一例個案。（圖／縣府提供）

▲▼彰化縣新增一例個案。（圖／縣府提供）

葉彥伯指出，這6名親友及確診個案，也都各自在其他工廠工作，個案也與鄰居有接觸，全為越籍人士皆無施打疫苗，另外染疫的越籍女，於4月15日至8月19日間，也在彰化縣內的工廠擔任兼職工作，目前都還在疫調中，截至下午匡列採檢人數已經超過150人，採檢結果尚未出爐。

▲彰化縣8月20日新增1例確診案例。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

這名確診的越籍女移工，有北部越籍移工社交圈，她曾於5月份疫情大爆發時搭高鐵北上萬華及板橋，最近一次是7月24日及25日又再度前往，也沒有使用健保卡就醫記錄，相關的北部接觸史衛生局都在疫調中，現認為有3個可能接觸染疫的來源：一是兼職工作職場，二是北部社交圈，三是同住者，可能要進行血清抗體檢測，才能確定感染源。

▲彰化縣8月20日新增1例確診案例。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

此外，縣府公布個案足跡，其中包括8/8日 10:40-10:50、16:10-16:20以及8/12日 22:10-22:20、8/15日22:40-22:50去過7-11超商新香珍門市；8/12日 21:20-21:55去過全聯秀水彰水店、8/15日 19:16-19:40去過動力主義彰化店、8/18 11:55-12:05去過全家便利商店福興番花店。

▲彰化縣8月20日新增1例確診案例。（圖／彰化縣政府提供）

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