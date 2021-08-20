慣性偷吃20年！拜金妻「火力全開嗆1句」　網卻酸綠夫：你縱容的

▲太太頻頻偷吃還不知悔改。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

一名網友發文表示，他與妻子已經結為連理快20年，在這些日子裡，對方雖紅杏出牆，但他最終總心軟原諒對方。日前，他再次抓到妻子偷吃，怎料對方卻狠嗆1句話，讓他超心寒，忍不住直呼「我真的累了！」貼文曝光後，立刻引發熱議。

這名網友在「爆料公社APP」的匿名館上匿名表示，他已經結婚快20年了，但這些年來，太太卻習慣性出軌，且每一次都被他抓到。由於太太總哭得泣不成聲，所以他最終總會心軟原諒，只是對方依舊糟蹋他的愛，不但不知悔改，還將責任怪在別人身上，覺得自己出軌很正常。

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▲原PO又抓到老婆偷吃，對方卻反嗆他1句話。（示意圖／取自Pakutaso）

原PO表示，他最近又抓到太太偷吃「第N個」男人，就連小孩也不想原諒，不過太太卻故技重施，用眼淚博取同情。原PO本來選擇繼續原諒，但卻驚覺自己錯了，「她居然說我沒本事每個月賺10萬給她花，就不要管她在外面或者約X程式的事」，聽完以後，他實在又累又混亂。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「感覺是你縱容的結果」、「離婚吧」、「加油！我男友現在也外遇，我正在調整心態面對」、「第一次外遇還有的談，或許會改，但是已經是慣性的，怎麼談都沒用，一段時間後就會再次上演」、「約X跟10萬有什麼關聯嗎？所以她去約X是去用肉體換物質嗎？講那種話是在污辱她自己」。