太魯閣出軌內幕曝光！知情人士：看完報告「檢調可能會再起訴人」

▲太魯閣出軌造成49人罹難。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者李宜秦／台北報導

今年4月2日發生太魯閣出軌事故，導致49人不幸罹難，國家安全運輸調查委員會將於下周一公佈調查報告。運安會主委楊宏智表示，屆時將公布事故關鍵因素，從報告中可看到李義祥等人「有做一些努力」阻止悲劇，也可發現「台鐵千瘡百孔的問題」。知情人士透露，檢調看完運安會報告，可能還會再起訴其他人士。

運安會主委楊宏智表示，下周一要公布的報告有200多頁，將從各個角度剖析太魯閣事故，揭露事故關鍵原因。從報告中來看，李義祥等人確實有做一些努力，試著阻止憾事發生，至於太魯閣駕駛有無時間反應，運安會有掌握相關影響，周一都會一一公布。

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▲運安會主委楊宏智。（圖／記者屠惠剛攝）

楊宏智指出，當時該班事故列車誤點6分鐘，誤點原因可能是行政、環境等種種問題，若沒有誤點，該班列車可能可以安全通過，但也許會變成下一班列車出軌釀禍，加上當時清明節加班列車多，因此誤點並不是關鍵原因，只是「運氣很不好，沒誤點早就過去了」。

有知情人士透露，運安會的報告相當完整，也有許多未曾揭露的內容，下周一公布後，除現有被起訴者，檢調有可能還會再額外起訴其他人，至於是否為台鐵人員被起訴，則由檢調判斷。