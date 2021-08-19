疑妻與名醫有染　他撒金紙大鬧診所害老婆丟工作

張男懷疑妻子與謝姓名醫外遇，跑到診所大鬧。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者李忠憲／台中報導

張姓汽車材料商懷疑在診所當護理師的楊姓妻子，與診所的謝姓名醫外遇，竟揪友到診所撒金紙丟雞蛋，質問身為小兒科醫師的謝男妻子，將她逼哭，導致醫療行為中斷，更在臉書粉專留言辱罵「讓你更紅」。台中高分院審結，依醫療法、恐嚇、妨害名譽罪判他應執行5月徒刑、拘役50日，可易科罰金。全案定讞。

判決書指出，張姓男子的妻子楊姓女子是一名護理師，在當地謝姓婦產科名醫、劉姓小兒科醫師夫妻經營的婦產科及小兒科診所服務。張男去年開始懷疑楊妻與謝姓男醫師有婚外情，心生不滿，同年5月14日晚間8點，夥同另一名友人到診所門口將金紙灑滿門口及附近路面。張男接著闖入診所內質問劉姓女醫師，除導致醫療中斷外，劉女也因情緒大受影響大哭，請他先離開。

劉女當晚休診後找張男到診所商談，隔天立刻要求張妻辦理離職。張男因妻子不諒解他，心情很悶，幾天後又在妻子平板上看到一位謝姓網友傳訊給她，表達因為她離職很思念她的心情。張男認為是謝男仍在追求她老婆氣炸，在臉書用分身帳號在謝姓醫師粉專及個人臉書上留言稱，「名醫男神跟老婆分房20幾年，女朋友很多，老婆去上班竟勾引我老婆，導致要離婚」、「我知道你很紅，我會讓你更紅」等語，遭謝男、劉女提告妨害名譽等罪。

張男雖坦認犯行，但否認有阻止劉女看診、打斷醫療行為；現場灑的是拜神明用的金紙，並非冥紙。

法官勘驗現場錄音後認為，張男雖無大聲咆哮，但數度要求對方給交代，揚言要把事情鬧大，劉女也當場哭泣，可見已讓醫療行為中斷，並影響醫療環境與醫事人員執業安全，而有妨害醫事人員執行醫療。而無論金紙或冥紙，多與祭祀相關，並不是凡人可以享用。金紙、冥紙外觀類似，均用於祭祀行為，滿地遍撒金紙或冥紙，對一般人產生的感受應無太大不同，仍有詛咒暗喻，具有恐嚇、警告及輕蔑之用意。

法官最後依醫療法妨害醫事人員執行醫療業務罪判張男3月，可易科罰金；散布文字誹謗罪判拘役50日；恐嚇危害安全罪判3月，可易科；徒刑部分應執行5月。張男友人也被依恐嚇罪判刑2月，可易科罰金。

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