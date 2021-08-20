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社會 社會焦點 保障人權

頭頂不綠了！垃圾車女胎屍親子鑑定出爐　DNA與夫妻皆相符

▲▼新莊陳姓女秘書丟棄連著胎盤的女嬰屍於垃圾車內，被逮捕時嚇到發抖。（圖／記者陳豐德攝）

▲新莊陳姓女秘書丟棄連著胎盤的女嬰屍於垃圾車內，被逮捕時嚇到發抖。（圖／記者陳豐德攝）

記者陳豐德／新北報導

生過兩胎的陳姓女會計12日凌晨突然腹痛，她稱在住家廁所意外7個月大的女性胎兒「突然滑出來」，將嬰屍包裹後丟棄新北市新莊的定點垃圾車，被依照殺人、遺棄屍體罪嫌移送後，檢方諭令5萬元交保。由於夫妻倆皆稱不知道懷孕，網友懷疑老公會不會被戴綠帽，女胎兒的親子鑑定DNA報告20日出爐，確認女嬰DNA與夫妻倆相符，詳細刑事責任仍待進一步釐清。

回顧事發經過，新北市一輛垃圾車12日清晨停放於新莊區中港路與中華路口進行定點收運，不料隨車人員上午6時50分左右啟動翻攪裝置時，驚見一具赤裸、發黑的女胎屍從垃圾袋中滾出，嚇得報警處理。

警方過濾監視器畫面以及比對超過50袋垃圾後，靠垃圾內殘餘的胎盤以及藍紫色口罩，鎖定擔任會計的43歲的陳姓女子，並前往台北內湖將她逮捕，陳女面對警方相當驚慌，一度嚇到發抖。

▼胎屍被丟棄在垃圾車內，親子鑑定結果確實與夫妻倆相符。（圖／記者游宗樺攝(左)、記者陳豐德翻攝(右)）

▲▼新北垃圾車女嬰屍。（圖／記者游宗樺攝(左)、記者陳豐德翻攝(右)）

陳女供稱，自己每個月MC都還有正常來，以為只是變胖而已，丈夫也不知道她懷孕，夫妻間性事正常，今天清晨5時許她突然腹部劇痛，上廁所時「胎兒突然滑出來」，她看到黑黑一坨也不知道怎麼辦，沒告知家人就將胎兒用垃圾袋包起來，趁上班前騎腳踏車到垃圾車停放處丟棄。

丈夫也向警方表示夫妻間感情很好，結婚已20多年，3個月前發現老婆變胖，他還開玩笑說「妳是不是有了？」老婆還說，「沒啦！別亂想」，直到前2天還去家樂福購物，老婆有還買衛生棉，所以根本沒想到老婆懷孕。

新北檢方12日下午率法醫相驗，初判女胎兒約7個月大，有臍帶繞頸的狀況，17日上午法醫則針對胎兒解剖，要進一步釐清胎兒後是否有呼吸、確切死因，而家屬均未到場，經DNA檢測後，證明確實是夫妻倆精卵結合、受孕而成的胎兒。

▲▼新莊陳姓女秘書丟棄女嬰屍於垃圾車內，警方靠著她戴的藍紫色口罩追尋蹤跡。（圖／記者陳豐德翻攝））

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