快訊／新北2確診者足跡曝　這4天到過樹林、新莊市場

▲新北防疫0814。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／新北報導

新北市衛生局今（14日）公布確診者最新足跡，案15948在8月10日曾到裕民市場（新莊區富國路）、案15949在8月5、7、10、11日曾赴彭厝太平市場（樹林區太平路）、博愛市場（樹林區博愛路）。

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增7例COVID-19確定病例，分別為3例本土及4例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。

指揮中心表示，今日新增之3例本土病例（其中2例為居家隔離期間陽性者），為1例男性、2例女性，年齡介於30多歲至60多歲，發病日均為今（2021）年8月12日。個案分布為新北市2例、臺北市1例；其中2例為已知感染源、1例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增2例死亡個案中，案4213為50多歲男性，有慢性病史及相關活動接觸史，5月17日起陸續出現咳嗽有痰、胸痛、腹瀉症狀，5月22日就醫採檢並住院隔離治療，5月23日確診，6月11日解除隔離並出院，6月21日因其他原因死亡。

案11423為90多歲女性，有慢性病史、無相關活動接觸史，6月3日出現發燒、咳嗽、嘔吐症狀，6月5日就醫採檢並住院隔離治療，6月7日確診，6月22日解除隔離並出院，7月12日因其他原因死亡。